Nasıl dua etmeliyiz?

Hüseyin Yağmur ile Dua Köşesi

İlahiyatçı/Yazar





Sevgili dostlar, dua ederken sonsuzluk ifade eden kelime ve rakamlar kullanmayı Efendimizden öğreniyoruz.

Bugünkü duamız Müminlerin annesi Hz. Cüveyriye'den..

Mü’minlerin annesi Hz. Cüveyriye Binti’l-Hâris radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldıktan sonra, Hazret-i Cüveyriye namaz kıldığı yerde oturmakta iken erkenden evden çıktı.





Kuşluk vakti tekrar eve döndü. Hz. Cüveyriye adıyallahu anhâ’nın hâlâ namaz kıldığı yerde oturduğunu görünce:

- “Benim senin yanından ayrıldığımdan beri hep burada oturup dua ve zikirle mi meşgul oldun?” diye sordu. O da:

- Evet, diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu:

- “Benim senin yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu dört cümlecik dua ve zikir, senin sabahtan beri söylediğin dua ve zikirlerle tartılacak olsa, sevap bakımından onlara eşit olur:





Sübhânallâhi ve bi-hamdihî adede halkihî ve rıdâ nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtihî:



“Allah’ı hamd ile tesbih ederim: Yarattığı bütün varlıklar sayısınca, rıza ufku seviyesinde, Arş’ının ağırlığınca ve sonsuz kelimâtının mürekkebi kadar.. Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamd ederim.” (Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 24)





Bu dua ile Efendimiz bize sonsuzluk ifade eden sözlerle dua etmeyi öğretiyor ve kısaca: “Ya Rabbi! Söylediğim bu kelimelerle sonsuzluk ifade eden rakamlar kadar söylemiş gibi kabul edilmemi diliyorum” deyin buyuruyordu.





Her kelimesi sonsuzluk ifade eden bu dua ve zikri Efendimizden öğrenip bize nakleden Hz. Cüveyriye evrad-ı ezkarı, dua ve yakarışı çok olan bir annemizdi. Saatlerce diz kırar Cenab-ı Hakka dua, zikir ve tesbihat ile vakit geçirirdi.





Bu güzel duayı kendisinden öğrendiğimiz Hz. Cüveyriye’nin Efendimizin saadet hanesine gelişinin enteresan bir hikayesi var:

Bu büyük kadın Beni Mustalık kabilesi reisinin kızıydı. Babası Medine’ye saldırmak üzere asker toplamaya başlayınca bunu haber alan Efendimiz derhal ordusuyla bu kabilenin üzerine yürür. Müreysi suyunun başında çetin bir mücadele olur. Savaş sonrası ele geçirilen esirler Medine’ye getirilir. Esirler arasında adı Efendimiz tarafından Cüveyriye olarak değiştirilecek olan Berre de bulunmaktadır.





Hz. Cüveyriye’nin Rüyası





Hz. Cüveyriye anlatıyor:

Ben, Peygamber Efendimiz'in gelişinden üç gün önce gördüğüm bir rüyada, Ay'ın Medine'den hareket edip geldiğini ve benim kucağıma düştüğünü görmüştüm. O gün bu rüyamı kimseye söylemeye cesaret edememiştim. Nihayet üç gün sonra Peygamberimiz ordusuyla çıkıp geldi. Savaş sonrası bizi esir aldılar. Gördüğüm rüya hatırıma geldi. İçime doğan şey gerçek olacak diye ümitlenmeye başladım. Müslüman oldum. Resûlüllah da beni azâd etti ve benimle evlenme teklifinde bulundu ben de kabul ettim."





Cüveyriye’nin gönlü Gönüller Hakimi tarafından gönüllerin sultanına çevrilmişti. O da O’nunla buluşacağı anı beklemekteydi. Efendiler efendisinden başkasını da tercih etmesi mümkün değildi. Kabile reisi olan babası da kısa süre sonra Müslüman olacaktı. Cüveyriye’nin Müslüman olması çok bereketli olmuştu. Cüveyriye’nin Müslüman olup Efendimiz ile nikahlandığını öğrenen sahabiler “Bu insanlar artık Resulullah’ın akrabası, biz onları serbest bırakmalıyız” diyerek bütün esirleri fidye almadan serbest bıraktılar. Bu vesile ile bu kabileden pek çok kimse Müslüman oldu.





Bu günlerde çokca okumamız gereken bir dua.





Ey Haafiz ve Hafiiz olan Allahım! Senin koruman ne güzeldir! Allah'ım önümüzden ve arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden (gelecek her türlü tehlikelerden, özellikle Korona virüs gibi bulaşıcı hastalıklardan) bizi koru ve altımızdan helak edilmekten de Senin azametine sığınırız ya Rabbi!.



Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah!





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