Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre İsrail Başbakanı Naftali Bennett Umman kıyılarında İsrail şirketi tarafından işletilen ve iki kişinin hayatını kaybettiği yakıt tankerine düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu. Bennett, “İran’a kendi bildiğimiz şekilde nasıl mesaj ileteceğimizi biliyoruz” dedi.





Perşembe günü Mercer Street adlı yakıt tankerine saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir İngiliz ve bir Romanya vatandaşı hayatlarını kaybetmişti.





Saldırıyı üstlenen olmadı ancak İran ve desteklediği militanlar daha önce insansız hava araçlarıyla bölgede saldırılar düzenlemişti.





Bennett, Mercer Street’e insansız hava aracıyla saldıranların İsrail hedefine zarar vermek istediğini kaydetti ama bu korsanca hareketin İngiltere ve Romanya vatandaşlarının ölümüne neden olduğunu kaydetti.





İsrail Başbakanı, “Ne olursa olsun İran’a kendi yolumuzca nasıl mesaj ileteceğimizi biliyoruz” dedi.





İran ise saldırıyı düzenlediği iddialarına karşı çıkıyor.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Khatibzadeh, suçlamaları ‘temelsiz’ olarak niteledi.





Amerikan uçak gemisi Ronald Reagan ve destroyer USS Mitscher Mercer Street’e güvenli limana kadar eşlik etti.





Amerikan 5. Filosu’ndan yapılan açıklamada Donanma’nın patlayıcı uzamanlarının saldırının insansız hava aracıyla gerçekleştirildiğini düşündüğü kaydedildi.





Bennett, İngiltere ve Romanya’ya başsağlığı diledi ve İsrail istihbaratının saldırıyla İran arasında bağlantı olduğuna dair kanıtı olduğunu da kaydetti.





İran’ın gemiye saldırdığını kaydeden Bennett, İran’ın saldırgan tutumunun sadece İsrail için tehlikeli olmadığını aynı zamanda uluslararası ticarete de zarar verdiğini kaydetti.