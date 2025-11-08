Nasıl oluyor? 26 yıllık maaşını toplasan şaibeli servetin 20'de biri etmiyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, 8 Ağustos 2025 tarihini taşıyor. T24’ten Tolga Şardan’ın aktardığına göre, raporda Acar’ın 2019–2024 yılları arasında DHMİ’de görev yaptığı dönemde, yasal gelirinin çok üzerinde mal varlığı edindiği tespit edildi.



Raporda şu ifadelere yer verildi:



“Mehmet Cemil Acar’ın maaşlı bir devlet memuru olarak elde ettiği gelirle, aynı yıllarda Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) kayıtlarında görülen taşınmaz edinimlerinin uyumlu olmadığı; gayrimenkul finansmanı için kredi kullanımına dair herhangi bir bilgiye rastlanmadığı belirlenmiştir.”



ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ VE AKLAMA İDDİASI



MASAK raporunda ayrıca Acar’ın boşandığı eşi Ç.A. üzerinden yoğun para transferleri gerçekleştirdiği, BN Teknoloji adlı firma hesabındaki para hareketlerinin “yatırım amacı taşımadığı” vurgulandı. Bu işlemler, raporda “suç gelirini kaynağından uzaklaştırma ve aklama” şüphesiyle değerlendirildi.



Kurul, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, “kuvvetli şüphe bulunması halinde mal varlığına el konulabileceğini” belirterek savcılığa bildirimde bulundu.



BİLİRKİŞİ RAPORU: 237 MİLYON TL’LİK SERVET



Savcılık, MASAK raporuna ek olarak, Acar’ın mal varlığının güncel değerinin belirlenmesi için bilirkişi atadı. 11 Temmuz 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre, Acar’ın mevcut mal varlığı (nakit, taşınmaz, altın, ziynet eşyası dâhil) toplam 237 milyon 105 bin 981 TL olarak hesaplandı. Aynı dönemdeki toplam maaş gelirinin 13 milyon 310 bin 648 TL olduğu belirlendi.



Bilirkişi, gelir ve servet arasındaki farkın 223 milyon 795 bin TL olduğunu, bu tutarın “haksız edinilmiş mal varlığı” olarak değerlendirilebileceğini belirtti.



EV ARAMASINDA 35 FLASH BELLEK VE YÜKLÜ DÖVİZ



Acar’ın evinde yapılan aramada 35 flash bellek, 4 SD kart ve 2 taşınabilir disk ele geçirildi. Ayrıca, evde 41 bin 300 euro, 19 bin dolar ve çeşitli miktarlarda çeyrek, yarım ve tam altın bulundu.



Bir altın tespihin imamesinde “Cemil” yazdığı da tutanaklara geçti.



BANKA HESAPLARINDA 276 MİLYON LİRALIK HAREKET



Savcılığın incelemesine göre Acar’ın, Vakıfbank Ankara Emek Şubesi hesabına 2019–2024 arasında 276 milyon TL giriş, 275 milyon TL çıkış yapıldı. Ayrıca, hesabına A.A. isimli kişi tarafından 225 bin 800 dolar yatırıldığı tespit edildi.



Acar’ın 2019 yılında yıllık maaş gelirinin 120 bin TL olmasına rağmen, aynı yıl yurt dışı banka hesaplarına 210 bin euro ve 150 bin dolar transfer ettiği, buna karşılık yurt dışından 35 bin euro ve 97 bin dolar döviz girişi sağlandığı da raporda yer aldı.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Halen tutuklu bulunan Mehmet Cemil Acar hakkındaki soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülüyor. Soruşturmanın, mal varlığına el koyma ve kara para aklama şüphesi çerçevesinde sürdüğü belirtiliyor.



Gazeteci Tolga Şardan, söz konusu dosyanın, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen adli süreçlerin gölgesinde kalsa da, Ankara’da yılın en çarpıcı yolsuzluk soruşturmalarından biri” olduğunu vurguladı.