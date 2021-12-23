Naslar ve AKP'nin icraatları





Tayyip Erdoğan'ın NAS açıklaması üzerine Erdoğan'ın 'Nas'larla ilişkisini İlahiyatçı yazar Hamidullah Öztürk You Tube kanalına yorumladı. AKP'nin hiç dikkate alınmayan nasları tek sayan Öztürk, Rüşveti, Yolsuzluğu, Zulmü yasaklayan nasları tek tek sıraladı

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Erdoğan'ın faiz ve enflasyonla mücadele ile ilgili İslami referanslar vererek ' Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?" ifadelerini kullanmıştı. İslâm ilimlerinde nas denilince genellikle Kur’an ve Sünnet’in lafızları kastedilir. Pekki Erdoğan ve AKP İslami 'Nas' lara bu zamana kadar ne uydu.