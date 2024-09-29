Nasrallah’ın öldürülmesini Rusya kınadı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “İsrail'in işlediği bu siyasi cinayeti şiddetle kınıyoruz. Bu güç eylemi, Lübnan ve tüm Ortadoğu için daha da dramatik sonuçlar doğuracak. İsrail tarafının böyle bir tehlikenin farkında olmaması mümkün değil, ancak yine de Lübnan vatandaşlarını öldürerek kaçınılmaz yeni bir şiddet dalgasına yol açacak bu adımı attı. Dolayısıyla, bundan sonraki tırmanışın tüm sorumluluğu İsrail tarafına ait” ifadelerine yer verildi.





Rusya'nın diplomatik bir çözüm için gerekli koşulları yaratılması amacıyla İsrail'e saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, bu ‘son derece tehlikeli’ durumda, uluslararası toplumun sorumlu tüm üyelerinin bölgede büyük ölçekli bir silahlı çatışmayı önlemek için her şeyi yapması gerektiği kaydedildi.





İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesindeki binaların altında bulunan Lübnan Hizbullah hareketinin ana karargahına hedefli hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın yanı sıra örgütün güney cephesi komutanı Ali Karki ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın da öldürülmüştü.