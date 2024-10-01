Nasrallah'ın gerçek ölüm sebebi ortaya çıktı!

Reuters, Nasrallah'ın vücudunda hiç doğrudan yara izi olmadığını ve muhtemelen patlamadan kaynaklanan künt travma sebebiyle öldüğünü yazdı. İsrailli Kanal 12 televizyonu ise Nasrallah'ın sığınakta boğularak öldüğünü öne sürdü. Patlamalardan çıkan dumanların sığınağa yavaş yavaş dolması ve nefes almayı imkansız hale getirmesiyle zehirlenip "acı içinde" ölmüş olabileceği düşünülüyor.
NASRALLAH'IN ÖLÜMÜNE GİDEN SÜREÇ
Hasan Nasrallah, birçok ülke tarafından terör örgütü kabul edilen Hizbullah'ın 30 yıllık lideriydi. Örgüt Lübnan merkezli olmasına rağmen İran'ın desteğine sahip ve Lübnan'da da güçlü bir siyasi grup haline geldi. İsrail devletinin varlığına karşı çıkan Nasrallah, Filistinli grup Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından ülkeye roket saldırıları düzenlemiş ve İsrail ile Hamas arasında savaş çıkmasına neden olmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz cumartesi Nasrallah'ı ve ona hizmet eden diğer bazı komutanları “ortadan kaldırdıklarını” açıkladı.