Samanyolu Haber /Dünya / Nasrallah'ın gerçek ölüm sebebi ortaya çıktı! /01 Ekim 2024 15:26

Nasrallah'ın gerçek ölüm sebebi ortaya çıktı!

İsrail basını, geçtiğimiz cuma Lübnan'da bulunduğu sığınakta öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölüm nedenini yazdı. Cesedi bulunduğunda hiç yara izi olmaması dikkat çeken Nasrallah'ın vurularak değil patlama dumanından boğularak öldüğü ortaya çıktı.

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Yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar düzenleyen İsrail, iki haftadır rotasını kuzeye çevirdi. Lübnan'a 27 Eylül'de düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın ana karargahı hedef alınırken, örgütün 64 yaşındaki lideri Hasan Nasrallah öldürüldü. Nasrallah'ın ölümü Orta Doğu'da tansiyonu daha da yükseltirken, suikastla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Reuters haber ajansının bildirdiği ölüm şeklini İsrail basını yalanladı.

Reuters, Nasrallah'ın vücudunda hiç doğrudan yara izi olmadığını ve muhtemelen patlamadan kaynaklanan künt travma sebebiyle öldüğünü yazdı. İsrailli Kanal 12 televizyonu ise Nasrallah'ın sığınakta boğularak öldüğünü öne sürdü. Patlamalardan çıkan dumanların sığınağa yavaş yavaş dolması ve nefes almayı imkansız hale getirmesiyle zehirlenip "acı içinde" ölmüş olabileceği düşünülüyor.

NASRALLAH'IN ÖLÜMÜNE GİDEN SÜREÇ

Hasan Nasrallah, birçok ülke tarafından terör örgütü kabul edilen Hizbullah'ın 30 yıllık lideriydi. Örgüt Lübnan merkezli olmasına rağmen İran'ın desteğine sahip ve Lübnan'da da güçlü bir siyasi grup haline geldi. İsrail devletinin varlığına karşı çıkan Nasrallah, Filistinli grup Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından ülkeye roket saldırıları düzenlemiş ve İsrail ile Hamas arasında savaş çıkmasına neden olmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz cumartesi Nasrallah'ı ve ona hizmet eden diğer bazı komutanları “ortadan kaldırdıklarını” açıkladı.
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