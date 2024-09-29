Nasrallah'ın cenazesi enkazdan çıkarıldı: Vücut bütünlüğü bozulmamış, yarası yok

İsrail'in Lübnan'a yönelik iki haftadır sürdürdüğü saldırılar son birkaç günde şiddetlendi. 27 Eylül Cuma akşamı başkent Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü doğrulandı.







Reuters haber ajansı, Nasrallah'ın cesedinin bugün enkaz altından çıkarıldığını bildirdi. Ajansa konuşan iki kaynak, cesedin vücut bütünlüğünün korunduğunu ve Nasrallah'ın cansız bedeninde doğrudan bir yara olmadığını belirtti.





Ölüm nedeninin, "patlamadan kaynaklanan künt kafa travması" olabileceği ifade edildi.





NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün sabah yaptığı açıklamada, 27 Eylül akşamı Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etmişti. Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük" ifadelerine yer verilmişti.





Ardından Hizbullah da Nasrallah'ın İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, bundan sonra da "Gazze ve Filistin'e destek ve Lübnan ile kararlı ve onurlu halkının savunulması için düşmana karşı cihadını sürdüreceği" ifade edildi.



