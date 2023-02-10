Nasuh Mahruki: Askeri afetle mücadeleden çektiler bedelini halk ödedi

Mahruki’ya yaptığı açıklamada, “Askeri afetlerle mücadeleden çektiler. Bedelini halk ödedi” dedi.2016’da AKUT yönetim kurulu başkanlığından, 2019 yılında ise AKUT onursal başkanlığından istifa eden Mahruki, “İlk günden beri bas bas bağırıyorum, TSK’nın derhal sahaya çıkması gerekirdi. Topyekün seferberlik ilan edilmesi gerekirdi. Çünkü bu kış koşullarında yaşanan bir deprem, yaz değil. İnsanlar geceyi enkaz altında geçiremezler” diye konuştu."Yaşananların tek adam yönetiminin sorunları ve keyfi kararların sonuçları olduğunu” dile getiren Mahruki, normalde afetlerle mücadelenin TSK’nın sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti.Ancak Mahruki kısaltılmış hali "EMASYA" olan ve sel, yangın, deprem gibi doğal afetlerde yeterli müdahale kuvveti bulunmadığında askere müdahale imkanı tanıyan “Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma” protokolünün iktidar tarafından 2010 yılında iptal edildiğini anımsattı.Mahruki, “Bu protokolü bu iktidar iptal etti. İptal edince de afet durumunda TSK’nın kışladan çıkabilmesi sadece ve sadece hükümetin ve hatta Cumhurbaşkanının direktifine kaldı. Askeri afetlerle mücadeleden çektiler. Bu görevini aldılar. Bedelini halk ödedi” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Hatay’da yaptığı açıklamada, “Şu an itibariyle Hatay’da asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev yapıyor” demişti.Erdoğan ilde asker, jandarma, polisin görev başında olmadığına dair açıklamalara sert tepki göstermişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir, ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız" diye konuşmuştu.Önceliğin hayat kurmaya devam etmek olduğunu anlatan Mahruki, “Umutlar tükeninceye kadar mücadeleye devam edilmeli” dedi.Mahruki, hayat kurtarma olasılığı ortadan kalktıktan sonra ise, enkazın kaldırılması ve yeniden yapılanma süreçlerinin iyi yönetilmesinin önemine dikkat çekti.Mahruki enkaz kaldırma yöntemlerine ilişkin de bilgi verdi. Enkaz kaldırmada iş makinelerinin kullanılabileceğini ancak bunun çok dikkatli şekilde ve uzmanları tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Mahruki, şunları anlattı:“İş makinesi operatörünün de, iş makinesini yönlendiren kurtarmacının da çok tecrübeli olması ve birbirleriyle çok koordine içinde çalışması gerekir. Çünkü hareketlerin çok yumuşak ve kontrollu olması gerekir. Aksi halde yeni çökmeler olabilir ve aşağıda kurtarılmayı bekleyen birisinin ölümüne yol açabilir. Tercihen enkazlarda paletli değil, tekerlekli araçlar kullanılır. Yine tercihen yukarıdan ala ala enkazı açarsınız.”Artık AKUT Derneği'nin başkanı olmayan Nasuh Mahruki, AKUT Vakfı başkanlığının ise sürdüğünü ve şu anda bölgeye insani yardımlar yaptıklarını sözlerine ekledi.