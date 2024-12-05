Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı

Eski AKUT Genel Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.



Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki 15 gün önce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiası ile tutuklanmıştı. Savcılık, Mahruki’nin 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.



Mahruki, 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.



Avukatının yaptığı açıklamaya göre Mahruki'nin bir kaç saat içerisinde tahliye olması bekleniyor.

