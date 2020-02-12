Samanyolu Haber /Gündem / Natali Avazyan gece yarısı serbest bırakıldı! /12 Şubat 2020 11:05

Natali Avazyan gece yarısı serbest bırakıldı!

Türkiye’de gözaltı ve tutuklama kararları tedbir olmaktan çıktı. İnsan Hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan, 2017’de ‘Pelikan Çetesi’nden Hilal Kaplan’la ilgili yorumsuz paylaştığı bir tweet nedeniyle annesinin Adana’daki evi basılarak gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Avazyan gece yarısı ani bir kararla ifadesinin alındığını ve serbest bırakıldığını duyurdu.

Zatürre rahatsızlığı olan ve böbrek yetmezliği nedeniyle tansiyon sorunu yaşayan Avazyan, gözaltına alındığını sosyal medyada paylaştığı, “Polisler geldi, götürüyorlar.” tweet’iyle duyurdu. Avazyan’ın ‘gözaltına alınıyorum’ paylaşımı kısa sürede binlerce RT aldı. Avazyan’ın paylaşımının altına, yüzlerce ‘yanındayız’ mesajı atıldı. Gelişme üzerine sosyal medyada ‘hepimiz nataliavazyanız’ etiketi açıldı. Etiket kısa sürede 8 bine yakın paylaşılarak, Türkiye’nin gündeminde birinci sıraya oturdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Natali Avazyan gece yarısı serbest bırakıldı! Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:03