Natali Avazyan gece yarısı serbest bırakıldı!

Avazyan gece yarısı ani bir kararla ifadesinin alındığını ve serbest bırakıldığını duyurdu.
Zatürre rahatsızlığı olan ve böbrek yetmezliği nedeniyle tansiyon sorunu yaşayan Avazyan, gözaltına alındığını sosyal medyada paylaştığı, “Polisler geldi, götürüyorlar.” tweet’iyle duyurdu. Avazyan’ın ‘gözaltına alınıyorum’ paylaşımı kısa sürede binlerce RT aldı. Avazyan’ın paylaşımının altına, yüzlerce ‘yanındayız’ mesajı atıldı. Gelişme üzerine sosyal medyada ‘hepimiz nataliavazyanız’ etiketi açıldı. Etiket kısa sürede 8 bine yakın paylaşılarak, Türkiye’nin gündeminde birinci sıraya oturdu.