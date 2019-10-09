Natali Avazyan gözaltında

Avazyan birkaç gün önce Twitter'da bir fotoğraf paylaşmış, fotoğrafın Çavuşoğlu ailesine ait olduğunu, ailenin Antalya'da "Kürt" ve "hırsız" olarak anıldığını yazmıştı.







Avazyan, bu paylaşımın ardından emniyete çağrıldığı bilgisini verdi.





CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkuluda Avazyan'ın Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşılamadığı için de geceyi polis merkezinde geçireceğini duyurdu.





Kanser tedavisi gören ve geceyi gözaltında geçiren Avazyan'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Avazyan'ın paylaşımı şöyle:



