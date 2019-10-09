Natali Avazyan'ı kelepçe ile beklettiler

İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avazyan’ın Kartal Adliyesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) odasında kelepçeli olarak bekletildiğini duyurdu.





Avazyan şahsi Twitter hesabında kullandığı, “1988, Mevlüt Çavuşoğlu Ailesi. Bakan Çavuşoğlu'nun babasının lakabı 'hırsız Kürt Osman'. Erzurum Horasan'dan sürgünle gitmişler.” ifadeleri sebebiyle Çavuşoğlu ve ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınmıştı.





KELEPÇELİ OLARAK BEKLETİLDİ





Şahsi Twitter hesabından açıklama yapan Tanrıkulu, “Sevgili Natali Avazyan ve avukatı ile görüştüm. Kelepçe takılarak Kartal Adliyesi SEGBİS odası önünde ifadesinin alınmasını bekliyor." dedi.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şikâyeti üzerine gözaltına alınan Natali Avazyan adliyede kelepçeli olarak bekletildi.





Tanrıkulu, "Akşamı evinde geçirmesi mümkün ilken hasta bir biçimde geceyi karakolda geçirmesinin sebebi şikâyetçinin Bakan ve ailesi olması mı?” sorusunu yöneltti.