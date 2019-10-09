Samanyolu Haber /Gündem / Natali Avazyan'ı kelepçe ile beklettiler /09 Ekim 2019 12:55

Natali Avazyan'ı kelepçe ile beklettiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şikâyeti üzerine dün akşam gözaltına alınan insan hakları aktivisti Arlet Natali Avazyan bugün serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avazyan’ın Kartal Adliyesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) odasında kelepçeli olarak bekletildiğini duyurdu.

Avazyan şahsi Twitter hesabında kullandığı, “1988, Mevlüt Çavuşoğlu Ailesi. Bakan Çavuşoğlu'nun babasının lakabı 'hırsız Kürt Osman'. Erzurum Horasan'dan sürgünle gitmişler.” ifadeleri sebebiyle Çavuşoğlu ve ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınmıştı.

KELEPÇELİ OLARAK BEKLETİLDİ

Şahsi Twitter hesabından açıklama yapan Tanrıkulu, “Sevgili Natali Avazyan ve avukatı ile görüştüm. Kelepçe takılarak Kartal Adliyesi SEGBİS odası önünde ifadesinin alınmasını bekliyor." dedi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şikâyeti üzerine gözaltına alınan Natali Avazyan adliyede kelepçeli olarak bekletildi.

Tanrıkulu, "Akşamı evinde geçirmesi mümkün ilken hasta bir biçimde geceyi karakolda geçirmesinin sebebi şikâyetçinin Bakan ve ailesi olması mı?” sorusunu yöneltti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Natali Avazyan'ı kelepçe ile beklettiler Sonraki Haber >>

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yol , Çile ve Akıbet

Yol , Çile ve Akıbet

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

Ayın elemanına ilginç hediye

Ayın elemanına ilginç hediye
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:10