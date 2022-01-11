Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, Rusya'yla ittifakın genişlemesi konusunda uzlaşmak için fazla fırsat görmediğini söyledi. ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, Rusya'yla ittifakın genişlemesi konusunda uzlaşmak için fazla fırsat görmediğini söyledi.





ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, bu hafta yapılması planlanan Rusya-NATO Konseyi toplantısı öncesinde CNN kanalına yaptığı açıklamada, "Açıkçası, uzlaşı konusunda fazla fırsat görmüyorum" ifadelerini kullandı.





Halihazırda NATO'nun genişleme politikasını değiştirmesinin teklif edilmediğini kaydeden Smith, "Kapımız açık kalıyor. Kimsenin bu kapıyı tekme atarak kapatma hakkına sahip değil. Genişlemeyle ilgili her bir karar, ittifak ve ilgili ülke tarafından verilecek" dedi.





'NATO, 1997 sınırlarına dönmeyecek'





Smith, Moskova'nın 'NATO'nun 1997 sınırlarına geri dönmesi' talebiyle ilgili olarak, "İttifak, daha mütevazı ölçekte tamamen farklı ittifaka sahip olduğumuz tamamen farklı bir çağa geri dönmeyecek" diye konuştu.





ABD’li diplomat, NATO’nun hiçbir üyesinin 'açık kapı' politikasından vazgeçmeye hazır olmadığını da sözlerine ekledi.







