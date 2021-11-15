Samanyolu Haber /Dünya / NATO acil toplantıya çağrıldı /15 Kasım 2021 19:35

NATO acil toplantıya çağrıldı

Polonya-Belarus sınırında gergin bekleyiş sürüyor... Rusya, nükleer başlık taşıyabilen dünyanın en hızlı bombardıman uçakları TU- 160’ları Belarus'a konuşlandırdı. Polonya sınırına yakın kente Rus Hava İndirme Birlikleri indirildi. Polonya, NATO’yu acil toplantıya çağırdı.

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Belarus ile Polonya arasındaki gerilim tırmanıyor… Belarus, Polonya sınırına 20 bin asker yığarken Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer başlık taşıyabilen dünyanın en hızlı bombardıman uçakları TU- 160'ları (Beyaz Kuğu) Polonya sınırına konuşlandırdı.

Polonya, NATO'nun ortak savunma maddesi olan 4. Madde gereği, NATO'yu acil toplantıya çağırdı.Rusya ve Belarus’un, Avrupa ile bölgeyi istikrarsızlaştırma politikası devam ediyor. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, bir yandan kaçak göçmenleri sınıra yığıyor; diğer yandan da askeri yığınak yapıyor.

Rusya ise gerginliği tırmandırıyor ve başka hazırlıklar yapıyor. Ukrayna, bir Rus işgali hazırlığı olduğundan endişe ederken, ABD de Rus birliklerinin bu yönde hazırlık yaptığını duyurmuştu.

Rus hava indirme birlikleri Belarus’un Grodno adlı sınır şehrine indi. Burada hazırlıklar yapılıyor. Bu kent, sınıra hakim olan bir mevkide bulunuyor.
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