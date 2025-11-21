Nato alarmda: Rusya Avrupanın iletişim altyapısını hedef aldı

Karar’da yer alan habere göre, internet ve küresel iletişimin yüzde 95’inden fazlasını taşıyan denizaltı kabloları, devletlerin bilgi akışından finansal işlemlere kadar tüm modern sistemlerin omurgasını oluşturuyor. Ancak bu altyapının kırılganlığı, son yıllarda çeşitli sabotaj iddialarıyla daha görünür hale geldi.









BALTIK DENİZİ: YENİ GERİLİM HATTI





NATO HAREKETE GEÇTİ: “BALTİC SENTRY” OPERASYONU





BALTIK’TA DAHA ÖNCE YAŞANAN OLAYLAR

Dünyadaki internet trafiğinin ve küresel iletişimin büyük bölümünü taşıyan denizaltı fiber optik kablolar, Rusya’nın Avrupa’ya yönelik hibrit saldırılar düzenlediği iddiaları nedeniyle yeniden gündemde. NATO müttefikleri, Moskova’nın kritik altyapıları hedef alan faaliyetlerini artırdığını savunuyor.İngiltere merkezli Royal United Services Institute’tan (RUSI) savunma uzmanı Sidharth Kaushal CBS News’e yaptığı açıklamada, Rus askeri doktrininde altyapı sabotajının açık şekilde yer aldığını belirtiyor:“Modern toplumun işleyişini sağlayan kritik noktaların hedef alınması, Rus düşüncesinin bir parçasıdır.”Rus ordusunun Ukrayna’daki enerji ve ulaşım sistemlerine yönelik saldırılarının yanı sıra, NATO ülkelerinin altyapılarının da hedef alındığı iddiaları uzun süredir gündemde. Litvanya’nın eski dışişleri bakanı Gabrielius Landsbergis, bu olayların Rusya’nın agresifleşen politikasının yansıması olduğunu savunuyor:“Bu sabotajlar yeni bir olgu ve Rusya’nın son dönemdeki militarizasyonuyla doğrudan ilişkili.”Moskova ise tüm suçlamaları reddediyor ve bunları “Rusofobi” olarak nitelendiriyor.Sekiz NATO ülkesi ile Rusya arasında kalan Baltık Denizi, sınırlı sayıda kabloyla Avrupa’ya bağlanan Baltık ülkeleri için kritik bir geçiş bölgesi. Sığ yapısı nedeniyle kabloların gemi çapalarıyla bile kolayca zarar görebilmesi, bölgedeki her kesintiyi tartışmalı hale getiriyor.Litvanya eski Dışişleri Bakanı Landsbergis’e göre, Rusya’nın “gölge filosu” olarak tanımlanan, kayıtları belirsiz petrol tankerleri de bu şüpheleri artırıyor.“Son 20 yılda neredeyse hiç olay yaşanmamıştı. Ancak Ukrayna savaşı başladıktan sonra her ay tekrar eden kesintiler görüyoruz.”Artan şüpheler üzerine NATO, yılın başında kritik altyapıların korunmasına yönelik Baltic Sentry adlı yeni bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, Deniz devriyesi, Hava gözetimi, Denizaltı dronları, Ulusal güvenlik birimleriyle koordinasyon gibi caydırıcı önlemler uygulanıyor.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Müttefiklerle birlikte kritik altyapımızı korumak için gereken her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.– Eagle S vakası: Finlandiya–Estonya kabloları kesildi25 Aralık 2024’te Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik ve iletişim kabloları aynı anda devre dışı kaldı. Soruşturmada:Kabloların yakınında 60 millik sürüklenme izi bulundu.Aynı bölgede Rusya çıkışlı Eagle S adlı tanker seyrediyordu.Tankerin çapası, kablonun bulunduğu yerde tespit edildi.Finlandiya gemiyi alıkoydu ancak mahkeme niyet ispat edilemediği için davayı düşürdü.– Svalbard kesintisi: Rus trawlerları şüpheliOcak 2022’de Norveç’in Svalbard takımadalarını ana karaya bağlayan iki kablodan biri kesildi. Soruşturma sonuçsuz kaldı ancak Norveç televizyonu NRK’nın analizine göre:Zarardan önce bölgede iki Rus balıkçı gemisi onlarca kez dolaştı.