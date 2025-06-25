NATO bildirisi yayımlandı! 2026 Liderler Zirvesi Türkiye'de olacak





ARTIK KESİNLEŞTİ

Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, 2026 yılında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin Türkiye’de yapılacağı resmileşti.Geçen yıl Washington DC’de yapılan zirvede, 2025’te Lahey’de toplanan liderlerin; ardından 2026’da Türkiye’de bir araya geleceği belirtilmişti. O beyannamede, “Haziran 2025’te Hollanda’nın Lahey kentinde yapılacak bir sonraki zirvemizde tekrar buluşmayı ve ardından Türkiye’de bir toplantı yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerine yer verilmişti.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey Zirvesi’nde müttefiklerin “daha güçlü, adil ve caydırıcı bir NATO” için önemli adımlar attığını vurguladı. Yeni yatırım planını savunma harcamalarında “önemli bir atılım” olarak nitelendiren Rutte, “Rusya, terörizm, siber saldırılar, sabotaj ya da stratejik rekabet gibi zorluklar karşısında, bu ittifak topraklarının her bir karışını korumaya hazır ve istekli olacak” dedi.Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2026 zirvesi, bölgesel güvenlik ve NATO’nun stratejik hedefleri açısından kritik bir öneme sahip olacağı belirtiliyor. Zirvenin Türkiye’de düzenlenmesi, ülkenin ittifaktaki rolünü bir kez daha öne çıkaracak.