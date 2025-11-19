NATO: Burevestnik Nükleer Füzesi 'Ciddi Tehdit'

Samanyoluhaber.com - Moskova





Euronews'un gizli bir NATO belgesine dayandırdığı habere göre, füzenin, Rusya tarafından konuşlandırılması halinde NATO'nun kontrol etmekte zorlanacağı bir risk oluşturabileceği belirtiliyor.





Gizli belgede, füzenin "olağanüstü menzili ve manevra kabiliyetinin" mevcut savunma sorunlarını daha da kötüleştireceği ifade ediliyor. NATO yetkilileri, bu silahın ittifakın savunması için önemli bir tehdit oluşturabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Belgelerde, "Rusya'nın sistemi konuşlandırması durumunda, NATO kontrolü çok zor bir tehditle karşı karşıya kalacak" uyarısı yer alıyor.





Ancak tüm uzmanlar Burevestnik'in etkinliği konusunda aynı fikirde değil. Bazı analistler, nükleer reaktörün başarılı ve istikrarlı çalışsa bile, Rusya'ya önemli bir stratejik avantaj sağlayamayacağını düşünüyor.





Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Ekim sonunda yaptığı açıklamada, füzenin 14.000 km menzille 15 saat uçuş gerçekleştirdiğini doğrulamıştı. Putin ise test sırasında bölgede bir NATO keşif gemisinin bulunduğunu belirterek, Burevestnik'in menzil açısından dünyadaki tüm bilinen füze sistemlerini geride bıraktığını iddia etmişti.





"Poseidon" da Tehdit Listesinde





NATO belgesinde, nükleer enerjili sualtı aracı "Poseidon"un da önemli bir tehdit olarak tanımlandığı bildiriliyor. Poseidon'u taşıyan denizaltıların "derinlerdeyken tespit edilmesi ve saldırılmasının zor olduğu" ve NATO'nun şu anda bu insansız aracı etkisiz hale getirmek için "gerekli hız ve menzile sahip torpidolarının bulunmadığı" ifade ediliyor.