NATO Büyükelçileri acil toplandı

NATO'nun 4. maddesi ne diyor?

Polonya, ABD ve AB'den gelen "tansiyonu yatıştırıcı mesajların" ardından toplanan NATO büyükelçileri, delilleri inceledikten sonra ittifakın 4'üncü maddesinin işletilip işletilmeyeceği konusunda karar verecek.

NATO anlaşmasının 4. maddesi, bir ittifak üyesi "toprak bütünlüğünün, siyasi bağımsızlığının veya güvenliğinin" tehdit edildiğini düşündüğünde istişarelerin düzenlenebileceğini belirtiyor.

Bu maddenin amacı, üyelerin olası bir tehdide karşı birlikte hızlı bir şekilde uygun bir yanıt geliştirmelerine olanak sağlamak. NATO tüzüğünde, "Bu acil durum toplantıları sırasında kararlar oy birliği ile alınır” ilkesi de yer alıyor.





Herhangi bir üye ülke, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesini resmen ileri sürerek toplanma talep edebilir. Tüzükte, “4. maddeye başvurulduğu anda konu tartışılır ve tartışmalar NATO adına bir tür ortak karar veya eyleme yol açabilir" ifadesi yer alıyor.





Polonya'da 10 bin Amerikan askeri





NATO ve AB üyesi Polonya'da, NATO misyonu çerçevesinde yaklaşık 10 bin Amerikan askeri görev yapıyor. O nedenle böyle bir saldırının, Rusya'dan gelmiş oluğunun kanıtlanması durumunda, bunun Avrupa kıtası ve NATO için önemli sonuçları olabilir. Ancak hem NATO, hem de Varşova ve Washington kaynakları, Rus yapımı olduğu belirtilen füzenin Rusya topraklarından gelmesinin olanaksız olduğunu, kaynağı belirlenmeden harekete geçilmemesi gerektiği uyarısı yapıyor.