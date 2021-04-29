NATO çekilme süreci resmen başladı

NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu güçlerinin, ülkeden çekilmeye başladığı bildirildi.





NATO yetkilisi, NATO müttefiklerinin 1 Mayıs itibarıyla Afganistan'dan çekilme konusunda 14 Nisan'da karar aldığını hatırlatarak, "Bu çekilme başladı" dedi.





Çekilmenin intizamlı, koordineli ve özenli bir süreç olacağını vurgulayan NATO yetkilisi, "Askerlerimizin güvenliği her aşamada en büyük öncelik olacak. Personelimizi korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz" ifadesini kullandı.





NATO yetkilisi, asker sayıları ve hangi ülkenin askerlerinin ne zaman çekileceği konusunda takvim vermedi ancak çekilmenin birkaç ay içinde tamamlanacağını ifade etti.





Afganistan'da 10 bine yakın NATO askeri bulunuyor.