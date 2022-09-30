NATO cephesinden Ukrayna için üyelik açıklaması

Moskova yönetimimn Ukrayna'da işgal ettiği dört bölgeyi ilhak etmesi yeni bir süreci de beraberinde getirdi.





Bu adım sonrası NATO'ya 'hızlı katılım' kartını oynayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin bu kararıyla ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, örgüte hızlı katılım için başvuran Ukrayna’nın üyeliğine sadece 30 üye ülkenin karar verebileceğini, oy birliği gerektiğini kaydetti. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, örgüte hızlı katılım için başvuran Ukrayna’nın üyeliğine sadece 30 üye ülkenin karar verebileceğini, oy birliği gerektiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin belgeyi bugün imzalamıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, acil topladığı Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu toplantısının ardından ülkesinin NATO’ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalamıştı.Stoltenberg, NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’daki dört bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu, bu toprakları Rusya’nın parçası olarak asla tanımayacaklarını söyledi.