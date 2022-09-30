Samanyolu Haber /Gündem / NATO cephesinden Ukrayna için üyelik açıklaması /30 Eylül 2022 22:53

NATO cephesinden Ukrayna için üyelik açıklaması

Rusya yönetiminin Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak etmesi sonrasında Kiev cephesinden gelen NATO'ya 'hızlı katılım' adımı için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Moskova yönetimimn Ukrayna'da işgal ettiği dört bölgeyi ilhak etmesi yeni bir süreci de beraberinde getirdi.

Bu adım sonrası NATO'ya 'hızlı katılım' kartını oynayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin bu kararıyla ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, örgüte hızlı katılım için başvuran Ukrayna’nın üyeliğine sadece 30 üye ülkenin karar verebileceğini, oy birliği gerektiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin belgeyi bugün imzalamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, acil topladığı Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu toplantısının ardından ülkesinin NATO’ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalamıştı.

Stoltenberg, NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’daki dört bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu, bu toprakları Rusya’nın parçası olarak asla tanımayacaklarını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NATO cephesinden Ukrayna için üyelik açıklaması Sonraki Haber >>

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:54:21