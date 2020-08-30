Samanyolu Haber /Dünya / NATO’da casusluk skandalı /30 Ağustos 2020 16:27

NATO’da casusluk skandalı

Avrupa Birliği ile Rusya arasında bir süredir devam eden gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı... Fransız medyası Fransa Savunma Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkilinin "hassas belgeleri" Rus gizli istihbarat birimine verdiğini öne sürdü.

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Fransa’nın önde gelen radyo kanallarından Europe 1, bir casusluk operasyonu yaşandığını ortaya çıkardı… Halihazırda Rusya ile birçok konuda restleşen Avrupa Birliği’nde ortaya çıkan skandal dünya gündemine bomba gibi düştü.

Europe 1’ın haberinde NATO görevi dolayısıyla İtalya’da bulunan Fransız bir yarbay gizli ve hassas belgeleri Rus istihbarat birimleriyle paylaştı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, söz konusu yetkili personelin güvenlik ihlali dolayısıyla soruşturma altında olduğunu duyurdu. Parly, “Güvenliğimizi sağlamak için alınabilecek bütün önlemleri aldık. Dava savcılıkta ve bilgilendirmeler yapıldı” ifadesini kullandı. Fransız bakan, söz konusu yetkilinin ne yaptığına ya da hangi belgeleri verdiğine dair bir açıklama yapmadı.

Europe 1, Fransız yetkilinin görevi için tekrar İtalya’ya dönmek üzereyken yakalandığını ve La Sante Cezaevi’ne gönderildiğini aktardı.
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