NATO’da kritik toplantı: Türkiye, İsveç ve Finlandiya yeniden masaya oturuyor

Brüksel toplantısından beklentiler neler?





Ankara, özellikle İsveç’in üçlü anlaşmada yer alan unsurları yerine getirmediğinin NATO yetkililerince de görülmesi; Stockholm ve NATO Genel Sekreteri ise her iki başvuru sahibinin de yeterince adım attığının kayda geçmesi açısından Brüksel toplantısının önemli olacağını savunuyor.Ankara, Stockholm ve Helsinki yönetimleri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya katılımını içeren üçlü mutabakat muhtırası kapsamında bugün üçüncü kez bir araya gelecek.Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın’ın temsil edeceği toplantı, İsveç ve Finlandiyalı müzakerecilerin yanı sıra NATO yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşecek.Türkiye, Ocak ayında Danimarkalı aşırı sağ bir siyasetçinin, Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği binası önünde Kuran yakması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alındığı protesto gösterileri nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya almıştı.Müzakerelerin yeniden başlayacağı açıklaması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 20 Şubat’taki Ankara ziyareti sırasında yapılmıştı.Ankara’daki diplomatik kaynaklara göre, ilk iki toplantıda olduğu gibi Brüksel’deki toplantıda da, imzalanan mutabakatta yer alan taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip getirilmediği madde madde görüşülecek.Mutabakat zaptı, İsveç ve Finlandiya’nın terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmalarını, başta PKK olmak üzere terörle ilişkilendirilen Türkiye kökenli örgütlerin her türlü faaliyetlerini engellemelerini ve Türkiye’nin "terör suçlusu" olarak isim isim verdiği kişilerin iade edilmesini gerektiriyor.Ayrıca Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunun da kaldırılması öngörülüyor.Türkiye, Finlandiya’nın bu konularda adım attığını ancak İsveç’in ittifaka katılım noktasına gelmediğini kaydediyor ve 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden sonraki döneme işaret ediyor.İsveç ve Finlandiya da üyelik hedefi olarak Litvanya’da Temmuz ayında gerçekleşecek NATO liderler zirvesini öngördükleri mesajını kamuoyuna iletiyor ancak sürecin en kısa sürede tamamlanması beklentilerinden vazgeçmediklerini de vurguluyor.Hem Türkiye hem de İsveç ve Finlandiya, üçüncü görüşmenin Brüksel’de NATO karargâhında olmasından farklı nedenlerle memnun.Ankara açısından bu toplantının karargahta yapılması sayesinde özellikle Stockholm’ün mutabakat muhtırasındaki taahhütlerine uymadığı NATO yetkililerince de açıklıkla görülecek.Özellikle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in deprem sonrası dayanışma amacıyla gittiği Ankara’da yaptığı temaslar sırasında, her iki ülkenin ittifaka katılmak için yeterince adım attığı görüşünü dile getirmesi, bunu her fırsatta gündeme getirmesi Ankara’nın söylemi açısından sorun yaratıyor.Diplomatik kaynaklar, NATO’dan gelen bu tür açıklamaları duyduklarını belirtirken, “Bunlar esas itibariyle yerine getirilmedi, bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım. Mesela terörizmin finansmanı, insan devşirme, propaganda vesaire, terör faaliyetleri dahil, bunların önlenmesine yönelik somut adımlar” bilgisini verdi.Ankara’nın bu toplantıda, ittifakın açık kapı politikasına bağlı olduğunu, İsveç’in atacağını taahhüt ettiği adımları uygulamada somut olarak görmeyi beklemekte olduğunu yinelemesi bekleniyor.