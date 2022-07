NATO’daki komutanın 15 Temmuz yorumu: Bunu yapan asker değil, sizin hükümetiniz

15 Temmuz’a ilişkin bir soru üzerine Koç, “Ben 15 Temmuz’da ev taşıyordum. Zaten 4 Temmuz’da emeklilik dilekçemi vermiştim. İki amiralle görüşmem olmuştu. 15 Temmuz öncesinde. Şimdi ikisi de tutuklu. Biri bana, “Ya Mustafa çok daraldım, bu Karargah’ta öldüm dedi. Bir de bir sürü kendini bilmezle uğraşıyorum. İzne çıkıyorum artık. 15-20 gün kendime gelmek istiyorum’ dedi. Bu adam şu anda hapiste. Bir diğeri de aynı şekilde izne çıkmak istediğini söyledi. Zaten izindeydi. Cumartesi günü yola çıkacaktı. Oğlum (Harbiyeli) Cemil, 16 Temmuz’da, Cumartesi günü bunların evine kahvaltıya gidecekti. Çamaşırlarını yıkatacak. Düşünsenize bu adam darbe yapacak; biri izne çıkacak, kızını götürecek; diğeri de arkadaşının oğlunu kahvaltıya mı çağıracak. 15 Temmuz’da hatırladığım net şey bu.” ifadelerini kullandı.









Zaman zaman boğazı düğümlenen Mustafa Koç, bir başka soru üzerine ise TSK’nın ‘iflas’ ettirildiğini söyledi.KHK’lı subaylar tarafından kurulan Alesta’nın son konuğu emekli/KHK’lı Deniz Kurmay Albay Mustafa Koç’tu. 15 Temmuz’dan hemen önce 4 Temmuz’da emeklilik başvurusunda bulunduğunu anlattı.15 Temmuz gecesi gördükleri ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın açıklamaları sonrası, “Bu komedi bir şey demiştik. Peter H. Lunt, NATO’da benim amirimdi. Hala NATO’da çalışıyor. Biz 28 ülkenin savunma kapasitesini dizayn etmeye çalışıyorduk. O şubenin müdürü de bendim. O dairenin başkanı da Peter Lunt’tu. Pazartesi kapıyı açtı, baktı ve dedi ki, ‘Böyle bir şeyi hiç bir asker yapmaz’ dedi. Bu sizin hükümetin dizayn ettiği bir şey. Çok üzgünüm. Senin için de çok üzgünüm. 15 Temmuz’da bunu gördük. Ama bu kadar ileri gideceğini, hatta Harbiyelilerin tutuklanabileceği vs. aklımıza gelmedi. Yani millete bu kadar kötülük yapılabileceği aklımıza gelmedi.” dedi.Mustafa Koç’un oğlu Cemil Koç, Harbiye 3. sınıf öğrencisi. O da diğer Harbiyeliler gibi 15 Temmuz’da ‘terör eylemi var’ denilerek otobüse bindirilenlerden. Oğluyla ilgili bir soru üzerine duygulanan Mustafa Koç, şunları anlatıyor:Gece yarısı mesaj geldi. ‘Bana bizi şeye götürüyorlar’ Ben zaten Cemil’in Harpokulu’na girmesini hazmedemedim hiç. ABD’ye göndermek istemiştim. Tam gönderecekken ‘Bana ben Harpokulu’na gitmek istiyorum’ dedi. Ama o yemin töreninin olduğu günden kasım ayına kadar ben kendime gelemedim. Hazmedemedim yani…Son geldiğinde çok ciddi sıkıntılar gözlemledim. Askeri bir mektep yani. ‘Oğlum en azından Harbiye’yi bitir, sonra ayrılırsın. 8 Temmuz’da falan konuştuk bunu. O esnada bunları Hava Ulaştırma Komutanlığı’na helikopterlerle transfer ettiler. Fakat oraya yerleştirildiklerinde onların komutanları, o çocuklara çok büyük bir kazık attı.Ayın 22’siydi. Gece 12 gibi bir mesaj geldi. Ama hissediyorsunuz tabi… ‘Baba tutuklanıyoruz’. 22 Temmuz’dan 27 Temmuz’a kadar ben çocuktan haber alamadım. Kimseyle irtibat kuramıyorsunuz. Bütün karakolları aradık, yok çocuklar. Ankara Emniyeti’ndelermiş. Cemil yaşadıklarını çok anlatmıyor. İşkence yapıldı mı, bunları söylemiyor.Kardeşim buldu Cemil’i… Her gittikleri yerde ‘Morga bakın’ diyorlarmış.Hakim çocukları tutuklarken, “Çocuklar ben sizin suçunuz olmadığını biliyorum. Emir kulu olduğunuzu da biliyorum. Ama sizi bırakamam.” diyor. Ey hakim! O çocukların yıllarını aldın, görevini hakkıyla yapamayacaksan neden oradasın?Benim evladım 7 ay tutuklu kaldı. 6 yıldır evladı tutuklu olanları düşünemiyorum. Her anınız bir ızdırap. Bir de birinci derece akraba haricinde çocukla kimse görüşemiyor. Çocuk tutuklu… Biz Belçika’dayız. Sırf çocukla 15 günde bir görüşsün diye bir avukat tuttuk. Aralık ayında dedeleri, nineleri gitmeye başladı ama onlarda yaşlı. 83 yaşında ya! Böyle bir 7 ay geçirdik…Öğrenciler çıktığında en az onların aileleri kadar sevindim. Arabanın içinde havaya sıçradım. Ama içeride hala 270 çocuk var. Onlar da çıkacak.Bu yaşananların (fişleme) ayak sesleri vardı. Çalıştığım dönemde bana gelip, ‘Efendim sizin için şucu bucu diyorlar’ . Ne zaman başladı bu; Ergenekon davaları süresince oldu bu. Sanki onunla ilişkilendirme süreci oldu bu. 28 Şubat döneminde ‘Alevi’ olarak fişlendiğim için yırttığımı biliyorum. Ben o listeyi de gördüm. Kesin olarak biliyorum. Fakat bu dönemde zannediyorum ‘şucu-bucu’ diyerek bizi bir gruba lanse etmişler. Fakat ilk aşamada sadece emekli ettiler.(İşkenceci) Ali Türkşen, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu. Sanki ben gelmişim, darbeyi planlayan ekibe katılmışım ve sonra tekrar kaçmışım. Böyle bir alçaklık yaptı bu. Ondan sonra 701 Nolu KHK’yla bizi ihraç ettiler. Delil vs. yok. Mahkemesi vs. yok. Bizim ihracımız böyle oldu. Emin ol hiç üzülmedim. Hakikaten değer vermiyordum zaten…Ben de ümitsiz değilim hayattan. Ama oradan olmaz! İnsanlara işkence yapıldı. 64 yaşındaki insanın (Akın Öztürk) kulağı kesildi. Anlatamayacağı işkenceler gördü. TSK eski günlerine döner mi? Olmaz! Siz bu kurumu iflas ettirdiniz. Keşke haksız çıksam. Yeniden dünyaya gelsem bu mesleği yapmam. O halk bunu hak etmiyor. Kutsallarım değişti. O toplum için 28 yıl ölümü göze aldım. Ama ben sizin gibi diyemiyorum. Yeni hayat zor fakat çok güzel. Başkaları için yaşamaya çalışıyoruz. Bu değişmez yani. Her yağlı yumurta yediğimde hapishanedekiler aklıma geliyor. Çünkü onlar yiyemiyor. Umarım arkadaşlarımız hür olurlar ve buralara gelirler. Çünkü o memlekette ben gül bitmeyeceğine inanıyorum.