NATO’dan Putin’in açıklamalarına tepki

Rusya’nın 24 Şubat’ta başladığı Ukrayna işgali sürerken, Putin'in bu sabah ülkede kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmaya tüm dünyadan tepkiler sürüyor.







Son olarak, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ‘Putin’in açıklamaları savaşın planlarına göre gitmediğini gösteriyor.’ derken, Putin’in Ukrayna’da yanlış hesap yaptığını belirtti.





Dünyada olası bir nükleer savaş ihtimaline de değinen ve Putin’in gözdağını yorumlayan Stoltenberg, ‘Hiçbir zaman nükleer bir savaş olmamalı. Rusya’nın nükleer pozisyonunda şimdiye kadar bir değişiklik olmadı.’ dedi. NATO’nun hiçbir zaman Putin gibi nükleer retoriklere girmeyeceğini de sözlerine ekledi.





Stoltenberg, Putin ile mücadelenin uzun sürebileceğini de belirtirken, ‘bu duruma hazır olmalıyız’ dedi.





AVRUPA’DAN TEPKİLER YÜKSELİYOR

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada kısmi seferberlik ilanını ‘işgalin başarısızlığının itirafı' olarak nitelendirdi. Wallace şu ifadeleri kullandı: “Putin ve Savunma Bakanı (Sergey Şoygu), on binlerce vatandaşını kötü donanımlı ve kötü yönetilen bir ölüme gönderdi. Ukrayna’nın bu savaşı kazandığı, uluslararası toplumun birleştiği ve Rusya’nın küresel olarak dışlanmış hale geldiği gerçeğini hiçbir tehdit ve propaganda gizleyemez”





Çekya Başbakanı Petr Fiala da sosyal medya hesabı üzerinden Putin'in açıklamasına yönelik yaptığı açıklamada, “Vladimir Putin’in ilan ettiği kısmi seferberlik, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşı daha da tırmandırmaya yönelik bir girişim ve Rusya’nın tek saldırgan olduğunun bir başka kanıtıdır. Ukrayna’ya yardıma ihtiyaç var ve bunu kendi çıkarlarımız için yapmaya devam etmeliyiz” dedi.





PUTİN KISMİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etti. Putin konuşmasında Rus silahlı kuvvetlerinin bin kilometreyi aşan temas hattında faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, “Sadece neo-Nazi oluşumlarıyla değil, aslında kolektif Batı’nın tüm askeri makinesiyle karşı karşıyalar. Bu durumda, karşı karşıya olduğumuz tehditlere karşı şu kararı almayı gerekli görüyorum; Anavatanımızı, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, kurtarılmış topraklarda halkımızın güvenliğini sağlamak. Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın Rusya Federasyonu’nda kısmi seferberlik ilan etme önerisini desteklemeyi gerekli görüyorum. Tekrar ediyorum, kısmi seferberlikten bahsediyoruz, yani sadece şu anda yedekte bulunan vatandaşlar zorunlu askerliğe tabi olacak ve her şeyden önce Silahlı Kuvvetlerde görev yapanların belirli askeri uzmanlıkları ve ilgili deneyimleri var” dedi.

