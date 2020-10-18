Samanyolu Haber /Gündem / NATO’dan Türkiye’ye S-400 çıkışı /18 Ekim 2020 10:25

NATO’dan Türkiye’ye S-400 çıkışı

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve uluslararası kamuoyunda büyük bir tartışmanın da fitilini alevleyen S-400 savunma sistemi ile ilgili bir açıklama da NATO'dan geldi... Önceki gün Sinop'ta S-400'ün deneme atışının yapıldığına dair haberler ile ilgili NATO bir bilgilendirme geçti.

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Geçen yıl içinde Türkiye ile ABD arasında tansiyonun yükselmesine sebep olan ve NATO müttefiki üyelerin de tepkisini çeken S-400 hava savunma sisteminin Rusya’dan alınmasıyla ilgili son günlerde sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor…


NATO’nun itirazlarına rağmen Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma sisteminin denemelerinin Sinop’ta yapıldığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından NATO dün e-posta yoluyla bir bilgilendirme açıklaması yaptı.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’in haberinde NATO’nun bu gelişmeden duyduğu rahatsızlık belirtildi. NATO’nun e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi ile ilgili yaptığı herhangi bir test talihsizdir. Türkiye’nin diğer müttefiklerle alternatif çözümler bulmak için çalışması önemli” ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, “Bu sistem NATO müttefiklerinin uçak filosu sistemine ciddi bir risk oluşturabilir ve NATO müttefiklerinin ilişkisini etkileyebilir. Bu Türkiye’nin ulusal bir kararı fakat S-400’ler NATO’nun hava ve füze savunma sistemine entegre edilemez” denildi.

GEÇEN HAFTA SİNOP'A NAKLEDİLMİŞTİ

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

Geçen hafta Rusya'dan satılan alınan S-400'ler Sinop'a nakledilmiş ve hava savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili görüntüler basına da yansımıştı.


YAPTIRIM TRUMP’IN İMZASINI BEKLİYOR

NATO’nun en eski üyelerinden biri olan ve asker gücü bakımından ABD’nin ardından en kuvvetli ikinci orduya sahip üyesi olan Türkiye’nin Rusya’dan askeri teknoloji satın alması büyük tepki çekmişti. Özellikle son yıllarda Avrupa’nın doğusundaki etkisini artıran Rusya’nın bu hamlesine tepki gösteren ABD, S-400 satın alındığı için Türkiye’ye yaptırımı gündeme getirmişti. Bu durum ikili ilişkilerin gerilmesine sebep olmuştu.


Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.

Türkiye ve Rusya, 2.5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti.
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