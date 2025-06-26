Samanyolu Haber /Dünya / NATO’dan Ukrayna’ya 35 milyar euroluk fon ayrıldı! /26 Haziran 2025 11:59

NATO’dan Ukrayna’ya 35 milyar euroluk fon ayrıldı!

NATO, Ukrayna topraklarında modern silah üretimini desteklemek amacıyla 35 milyar euroluk bir fon ayırdı. Bu kapsamda hava savunma füzeleri, savaş drone'ları ve çeşitli mühimmatların Ukrayna'da üretilmesi planlanıyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'daki zirvenin açılışında Moskova'nın oluşturduğu tehdide dikkat çekerek Ukrayna'ya mücadeleyi sürdürmesi için gerekli tüm desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Ayrıca NATO Genel Sekreteri Rutte, "Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlamaya devam etmeliyiz, ancak bunları temin etmek kolay değil" diyerek tedarik zincirindeki zorluklara dikkat çekti.

Ukrayna medyasına göre, Norveçli savunma şirketi Kongsberg, Ukrayna'da ofis açarak NASAMS hava savunma sistemleri için füze üretimini finanse edecek. 

Rusya'ya karşı "yeni cüretkar operasyonlar" hazırlığı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya'ya karşı "yeni cüretkar operasyonlar" hazırladığını duyurdu. 

Yermak, küçük menzilli balistik füze "Sapsan"ın (Peregrine Falcon) seri üretimine başlandığını ve bu füzelerin 480 kg'lık savaş başlığı taşıdığını belirtti. Mayıs 2025'te kullanıldığı iddia edilen füzenin, Amerikan ATACMS füzelerinden daha hızlı ve Rus İskender füzelerine yakın özellikler taşıdığı bildiriliyor. 

Yermak, füzenin Moskova'ya ulaşma kapasitesi sorulduğunda "İşler çok iyi gidiyor. Düşmanlarımızı şaşırtmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

NATO'nun Askeri Destek Çabaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Lahey'deki NATO zirvesi kulislerinde Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile yaptığı görüşmede 175 milyon euroluk yeni bir yardım paketi elde etti. Paket içinde 100 drone tespit radarı ve 20 tıbbi tahliye aracı bulunuyor.

Ancak Ukrayna'nın daha gelişmiş hava savunma sistemlerine acil ihtiyacı olduğu belirtiliyor.
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