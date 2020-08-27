NATO, Doğu Akdeniz'de devreye girdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik nedeniyle istenmeyen bir kazanın engellenmesi için farklı yollar aradıklarını belirtti.







Stoltenberg bugün Berlin’de Reuters haber ajansına verdiği röportajda, Doğu Akdeniz için çatışmayı önleme yöntemleri üzerine çalıştıklarını söyledi. Stoltenberg, “NATO’nun olay ve kazaları engellemek için yöntemler geliştirmesi konusunu araştırıyorum; birtakım çatışmayı önleme yöntemleri” dedi. Üzerinde araştırma yapılan çatışmayı önleme yöntemlerinin ne olduğuna dair detaylı bilgi paylaşmayan Stoltenberg, “Henüz detay vermek için çok erken” dedi.





“Epey kısıtlı bir alanda o kadar fazla gemi, o kadar fazla askeri kuvvetin olması başlı başına endişe duyulması için bir neden” diyen Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin azaltılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.





Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deki tansiyonun azaltılması konusunun bölgedeki askeri yoğunluğun da azaltılmasıyla ilgili olduğunu belirtti. “NATO’da müttefikler her gün bir araya geliyor” diyen Stoltenberg, “Bu nedenle NATO doğal olarak müttefiklerin birlikte oturup Doğu Akdeniz’deki sorunun nasıl çözüleceğine dair ihtimallerin görüşülebileceği bir forum” diye konuştu.





“Almanya’nın diplomasi trafiği desteklenmeli”





NATO Genel Sekreteri ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Türkiye ve Yunanistan arasında yürüttüğü diplomasi girişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini belirtti. Stoltenberg, “Şu anda önemli olan, Almanya’nın, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog ve görüşmeler olması için bir platform kurulması girişimlerini desteklemektir” dedi.





Almanya Dışişleri Bakanı Maas, hafta başında Atina ve Ankara’ya ziyaretlerde bulunmuş ve Doğu Akdeniz’de iki komşu arasında yaşanan sorunun çözümü için diplomasi trafiği yürütmüştü.





Bölgede istenmeyen bir kaza veya çatışma riski; Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de 3 gün sürecek askeri tatbikat yapmaya başlaması ve Türkiye’nin de Doğu Akdeniz’de iki ayrı bölgede 1-2 Eylül tarihlerinde atış eğitimi yapılacağını açıklamasının ardından arttı. Ayrıca Türkiye, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in bölgedeki faaliyetlerinin süresini 1 Eylül’e kadar uzattığını duyurdu.





Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının, kimin deniz yetki alanında olduğu ile ilgili olarak yoğun bir gerginlik yaşanıyor. Bu gerginlik nedeniyle geçen haftalarda karşı karşıya gelen Türk ile Yunan donanmasına ait iki harp gemisi hafif bir şekilde çarpışmıştı.