NATO, Doğu Avrupa'ya savaş uçağı ve savaş gemileri gönderecek

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kiev'deki diplomatik personelin ailelerine ülkeden ayrılmaları talimatını "erken" ve "aşırı temkinli" bulduklarını bildirdi.







Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin olası Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki diplomat ailelerinin Ukrayna'dan ayrılmasına ilişkin kararın dikkate alındığı belirtildi.





Açıklamada, "Yabancı devletlerin diplomatik misyonlarının güvenliğini sağlama hakkına saygı duyarak, Amerikan tarafının söz konusu adımını erken ve aşırı temkinli buluyoruz. Güvenlik durumunda son zamanlarda değişiklik yaşanmadı. Rus saldırganlığının yeni dalga tehditleri, 2014'ten beri değişmedi ve Rus birliklerinin devlet sınırında birikmesi ise geçen yıl nisanda başladı." ifadelerine yer verildi.





ABD vatandaşlarına, bu karara "sakin" yaklaşmaları çağrısının yapıldığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının kararı, Amerikan büyükelçiliğindeki tüm çalışanların Ukrayna'dan ayrılacağı anlamına gelmiyor. Büyükelçilik çalışmaya devam edecek. Diplomatik misyon temsilcileri, istediğinde ülkeden ayrılma imkanına sahip, ancak bu zorunlu değil." ifadesi kullanıldı.





ABD Dışişleri Bakanlığı, olası Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı vermişti.