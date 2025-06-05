NATO en büyük silahlanma programında anlaştı





"En büyük harcama programı"

Geçtiğimiz günlerde Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, "Rusya'nın dört yıl içinde bir NATO üyesine saldırabilecek kapasiteye erişebileceğini" söylemişti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ine yükseltme hedefine yaklaştığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump İttifak'ın halihazırda yüzde 2 olan harcama hedefinin yükseltilmesini istiyor. NATO liderleri bu konuda resmi kararı 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak zirvede verecek.Lahey öncesi Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi. Hegseth Brüksel'de "duyduklarından cesaret aldığını" belirterek, "NATO için yüzde 5'lik taahhüt konusunda fikir birliğine çok yakınız" dedi.Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren kaynaklar da NATO üyelerinin Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük silahlanma programında anlaştıklarını aktardı. Uzlaşının, İttifak'ın savunma ve caydırıcılık kapasitesinde büyük bir artış getireceği belirtildi.Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehdidi sürerken İttifak'ın önceliği uzun menzilli sistemler ve hava savunmasına vereceği belirtiliyor. İttifak üyelerine ortak savunmaya kimin nasıl katkı vereceğine dair detaylı talimatların iletilmesi bekleniyor.İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, "Bence mevcut yüzde 2 seviyesi ödevlerimizi yerine getirmemiz için yeterli" diyerek artışa mesafeli olduklarını belirtti ancak karar önlerine gelirse "veto etmeyeceklerini" duyurdu.Geçen yıl savunmaya GSYİH'sinin yüzde 1,3'ünü harcayan İspanya, savunmaya en az katkı veren ülke olarak baskı altında.İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2024 yılı raporuna göre Türkiye yüzde 1,9 ile NATO'nun resmi hedefi yüzde 2'ye çok yakın.Almanya da 2024'te savunmaya GSYİH'nin yüzde 1,9'unu harcadı. Berlin'de işbaşı yapan yeni hükümet GSYİH'nin yüzde 3,5'ini doğrudan savunmaya, yüzde 1,5'ini ise ordular tarafından kullanılabilecek köprü ve yollar gibi altyapının geliştirilmesine harcamayı öneriyor.Trump'ın yüzde 5 ısrarına karşın ABD geçen yıl gelirlerinin yüzde 3,4'ünü savunmaya ayırdı. Polonya yüzde 4,2 ile GSYİH'ye oranla savunmaya ABD'den daha fazla kaynak ayırdı.