NATO Erdoğan'a çok kızgın: Alay etti

NATO Genel Sekreterliğine 2014 yılında seçilen ve gelecek yıl görev süresi dolacak olan Jens Stoltenberg 'Axios on HBO'ya verdiği röportajda eski ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye'ye yönelik eleştiriler getirdi.







Sputnik'in aktardığına göre; Stoltenberg, Rusya'dan korunma gerekçesiyle NATO üyesi olmak için can atan Ukrayna'ya bu perspektifin henüz verilmemesini "NATO üyesi olmak için NATO standartlarını karşılamak lazım" diye açıklarken, "Halihazırda NATO üyesi ama hükümetleri derinden yolsuz ve anti demokratik olanlar aklıma geliyor" diye araya giren Axios muhabiri Jonathan Swan, daha sonra "NATO, demokrasiyi nasıl tanımlıyor" sorusunu yöneltti.







'TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK HÜKÜMET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?'





NATO Genel Sekreteri, Axios'a verdiği röportajda, 'Türkiye'nin ittifakın demokratik standartlarına uymamasına rağmen nasıl üye kaldığına' dair sorularla karşılaştı. Stoltenberg, "Seçim yapıyorlar. Muhalefet İstanbul'u kazandı. Ama bildiğiniz gibi çeşitli müttefikler Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdi" yanıtını verdi.





'NATO'NUN ÇİFTE STANDARDI'





Axios'un sitesinde röportajla ilgili yayımlanan haberde Genel Sekreter'i' 'NATO'nun bir yandan dünyanın en çok gazeteci hapse atan ülkesini üye olarak tutarken, diğer yandan ittifaka katılmak isteyen ülkelerden üyelik için yolsuzluğu temizlemesi ve demokrasilerini geliştirmelerinin istenmesinin çifte standardıyla ilgili sıkıştırdıkları' ifade edildi. "Stoltenberg gazetecilerin haklarıyla ilgili endişeleri kabul etti, ama NATO standardının tutarsızlığıyla ilgili sorulara yanıt vermedi" denilen haberde şu yorumlar yapıldı:





'ERDOĞAN, RUSYA'DAN S-400 ALDI, NATO'YLA ALAY ETTİ'







"Türkiye, NATO'nun en sorunlu çocuğu haline geldi. NATO müttefiklerinin sert itirazlarına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruslardan büyük bir hava savunma sistemi satın almakta ısrar etti. NATO'nun 'demokratik değerlere' bağlılığıyla alay eden Erdoğan, yargıya müdahale ediyor, siyasi düşmanlarını hapse atıyor ve seçimleri tekrarlıyor. 2016 ve 2017'de Gazetecileri Koruma Komitesi, sıralamasında Türkiye'yi dünyanın 1 numaralı gazeteci hapishanesi olarak koydu."



