Samanyolu Haber /Gündem / NATO Genel Sekreteri, Erdoğan'ı ikna için Ankara'ya geliyor /02 Haziran 2023 15:15

NATO Genel Sekreteri, Erdoğan'ı ikna için Ankara'ya geliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in 3-4 Haziran tarihlerinde Ankara'ya gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılması bekleniyor.

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Türkiye, Macaristan ile birlikte İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan iki ülkeden biri. Stoltenberg'in Ankara seyahati sırasında yapacağı görüşmede İsveç'in üyeliğine soğuk bakan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna etmeye çalışması bekleniyor.

"YAKIN ZAMANDA ANKARA'YA GELECEĞİM" DEMİŞTİ
Stoltenberg, önceki gün İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili soru üzerine, hafta başında Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Yakın zaman içerisinde Ankara'ya gideceğim. Tam olarak ne zaman olduğuna henüz karar verilmedi." demişti.

İSVEÇ MESAJI
Stoltenberg, İsveç'in katılım protokolünün onaylanmasıyla ilgili Türkiye'ye vermek istediği mesajın sorulması üzerine şunları dile getirmişti:

"Mesajım; İsveç'in NATO'ya üyeliğinin İsveç için iyi olduğu kadar İskandinav ülkeleri, Baltık bölgesi ve aynı zamanda tüm NATO ve tabii ki Türkiye ve diğer müttefikler için de iyi olduğudur. Ayrıca bugünden itibaren İsveç'te 1 Haziran'da yeni terörle mücadele yasasının yürürlüğe girdiği gerçeğinin altını çizeceğim. Bu yasalar aslında bir fark yaratıyor. İsveç'in şimdi, örneğin sadece Türkiye'nin değil Avrupa Birliği ve diğer birçoğunun da değerlendirmesine göre terör örgütü olan PKK da dahil olmak üzere, terörle mücadeleyi hızlandırmak için yeni adımlar attığını gösteriyor. Bu nedenle, hem İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren daha güçlü yasaları hem de İsveç ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, aynı zamanda İsveç'in Madrid'de imzalanan bu Üçlü Muhtıra'dan kaynaklanan yükümlülüklerini de yerine getirdiğinin kanıtı olacak.

Türkiye'nin bazı meşru güvenlik kaygılarının olduğunu unutmamamız gerekiyor çünkü hiçbir müttefik, Türkiye kadar terör saldırısına uğramadı. Bu nedenle terörün her türlüsüne karşı Türkiye ile birlikte çalışmamız önemlidir. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptıklarını ve aynı zamanda İsveç'in geçen ay teröre karşı mücadeleyi ve Türkiye ile işbirliğini hızlandırmak için yaptıklarını memnuniyetle karşılıyorum. İsveç'in katılım protokolünün yakında onaylanacağından eminim."
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