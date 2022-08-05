NATO Genel Sekreteri iadeler için konuştu: Kararı İsveç ve Finlandiya mahkemeleri verir

Türkiye'nin, NATO üyeliği için başvururan İsveç ve Finlandiya'ya terör şüphelilerini iade etme şartı getirmesini değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,iade kararları için her iki ülkedeki mahkemeleri işaret etti.







Terör şüphelilerinin iade edilip edilmemesine her iki İskandinav ülkesindeki mahkemeler tarafından karar verilmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç hukuk devletleridir" diye konuştu.





DW Türkçe'nin haberine göre İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebiyle ilgili de konuşan Stoltenberg, 23 üye devletin 30'unun bu talebi onayladığını belirterek, "Diğer yedi müttefikin de aynısını yapmasını bekliyorum" ifadesini kullandı.







