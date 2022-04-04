Samanyolu Haber /Dünya / NATO Genel Sekreteri: Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor, saldırılar devam edecek /04 Nisan 2022 15:12

NATO Genel Sekreteri: Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor, saldırılar devam edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD basınına Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu

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Rusya’nın son günlerde Ukrayna’daki bazı kuvvetlerinin geri çekildiği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Stoltenberg, “Gördüğümüz şey bir çekilme değil, gördüğümüze göre Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor. Bu savaşı durdurmak Putin’in sorumluluğu. Çok fazla iyimser olmamalıyız. Saldırılar devam edecek.” dedi.

Yaşanan her gelişmeyi yakından izlediklerini bildiren Stoltenberg, ABD ve NATO’nun Rusya tarafından yapılan manevraların yeni bir saldırı planı olabileceğine dikkat çekti. Stoltenberg, “Bu yeni durum özellikle Donbass’ın doğu taraflarına yeni bir saldırı hazırlığı olabilir.” dedi.

SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ

Ukrayna – Rusya savaşında sivillerin yaşadığı drama dikkat çeken Stoltenberg, “Sivillere yapılanlar on yıllardır Avrupa’da görmediğimiz bir vahşet. Bu korkunç, sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna’da savaş suçları için soruşturma açan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin soruşturmasına ilişkin ise şöyle konuştu: “Kesinlikle memnuniyetle karşılıyorum.”
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