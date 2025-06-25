NATO Genel Sekreteri: Rusya'nın silahlanma hızı ürkütücü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde savunma harcamaları için belirlenen yeni hedeflerin hızlıca hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Rusya'nın askeri açıdan yeniden yapılanma hızının "nefes kesici ve ürkütücü" olduğunu belirten Rutte, gerekli hazırlıkların şimdi yapılmaması halinde üç ila beş yıl içinde artık İttifak'ın kendini savunmaz hale geleceği uyarısında bulundu.





DW Türkçe'nin haberine göre NATO'nun ekonomisinden 25 kat daha küçük bir ekonomiye sahip olan Rusya'nın halihazırda İttifak'ın tamamının bir yılda ürettiği topçu mühimmatını üç ayda ürettiğine dikkat çeken NATO Genel Sekreteri, bu durumun uzun süre devam edemeyeceğini, savaşı önlemek için yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.





İttifak'ın yeni savunma harcama hedefine ulaşmak için Rutte'nin önerdiği 2032 hedefine karşın İtalya ve İngiltere'nin de aralarında olduğu bazı NATO üyeleri, 2035 yılını nihai tarih olarak kabul etmişti. NATO Genel Sekreteri konuşmasında, zirveden bir gün önce konvansiyonel savunma harcamalarını 2029 yılına kadar GSYİH'sinin yüzde 3,5'ine çıkarma hedefini açıklayan Almanya'dan övgüyle bahsederek, Berlin'in tutumunun "örnek teşkil ettiğini" ifade etti.





Yeni NATO hedefinin kabul edilmesi bekleniyor

Yeni NATO hedefinin 24-25 Haziran'da düzenlenen zirvede üye ülke liderleri tarafından resmen kabul edilmesi bekleniyor. Bu hedef, NATO ülkelerinin savunmayla ilgili yıllık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) en az yüzde 5'ine çıkarılmasını öngörüyor. Bunun en az yüzde 3,5'inin konvansiyonel askeri harcamalara ayrılması planlanıyor.





Ayrıca terörle mücadele ve demiryolu hatlarına yatırımlar, tank geçişine uygun köprüler ya da genişletilmiş limanlar gibi askeri amaçlarla kullanılabilecek altyapıya yönelik harcamalar da bu hedefe dahil edilebilecek.





Mevcut durumda NATO'nun savunma harcamalarına ilişkin hedefi, üye ülkelerin yıllık savunma harcamalarının GSYİH'nin en az yüzde 2'si olmasını öngörüyor.





"ABD'nin NATO'ya bağlılığı konusunda şüpheye mahal yok"

NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin İttifaka bağlılığına yönelik dile getirilen şüpheci görüşlere ise karşı çıktı. Avrupa'daki müttefiklerin bu konuda endişelenmesine mahal olmadığını belirten Rutte, "ABD Başkanının ve ABD yönetiminin NATO'ya tam anlamıyla bağlılık içinde olduğunu" söyledi. NATO Genel Sekreteri, bu bağlılığın Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın savunma harcamalarını artırmaları yönündeki beklentiyi de beraberinde getirdiğini sözlerine ekledi.





Zelenskiy'e destek sözü

Diğer yandan Rusya'ya karşı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e desteğin süreceğini ifade eden Rutte, Ukrayna liderine "Burada dostlar arasındasınız" mesajını verdi. Rutte, "Herkes sizi güçlü tutmak, mücadelede desteklemek ve bu korkunç savaşı kalıcı ve sürdürülebilir bir barışla sona erdirmek konusunda son derece kararlı" ifadelerini kullandı.





ABD'de Donald Trump'ın Ocak ayında ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Washington, Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılmasını olası görmediğini açıklamış ve Kiev'e askeri desteği askıya almıştı.