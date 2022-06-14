Samanyolu Haber /Gündem / NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Çünkü Türkiye... /14 Haziran 2022 23:52

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Çünkü Türkiye...

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularına 'terör' vetosu kararı alan Türkiye ile ilgili bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dediği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını yineledi. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.

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