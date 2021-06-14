NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Afganistan yanıtı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Liderler Zirvesi'nin kapanışında yaptığı açıklamada "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık" dedi.







TÜRKİYE AFGANİSTAN'DA KALACAK MI?





Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Türkiye'nin Kabil Uluslararası Havalimanı'nı koruması teklifine ilişkin soruya, 'müttefiklerin bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü' söyleyerek yanıt verdi. Stoltenberg, "Türkiye kilit bir rol oynuyor" dese de, henüz bir karar alınmadığını belirtti.





Stoltenberg, "NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti" dedi.





ÇİN 'SİSTEMİK MEYDAN OKUMA' OLARAK TANIMLANDI





Stoltenberg'in açıkladığı NATO Liderler Zirvesi bildirisinde, Çin vurgusu dikkat çekti. Çin NATO tarafından 'sistemik bir meydan okuma' olarak nitelenirken, Stoltenberg de ittifakın 'Çin'le ortak mücadele' konusunda anlaştığını açıkladı. Bildiride Rusya'ya da, Çek Cumhuriyeti ve ABD'yi 'dost olmayan ülkeler' tanımlamasından çıkarma çağrısı yapıldı. Öte yandan, "NATO kapısı tüm Avrupa demokrasilerine açıktır" ifadeleri kullanıldı.





İKLİM KRİZİ VURGUSU





NATO Genel Sekreteri iklim krizi konusunda tüm müttefiklerin salınımları azaltma ve net hedefler koyma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.





ORTAK BÜTÇEYE KATKI ARTIRILACAK





Stoltenberg, ittifak üyelerinin zirvede, NATO'nun ortak bütçelerine daha fazla fon ayırmakta da uzlaştığını, daha adil bir maliyet paylaşımı yapılacağını söyledi.