Samanyolu Haber /Dünya / NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Putin'i kızdıracak Karadeniz açıklaması /17 Mart 2021 22:43

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Putin'i kızdıracak Karadeniz açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'katil' olarak nitelendirmesi sonrasında iki ülke ilişkileri gerilirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten de ittifakın Karadeniz'deki konumuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

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Karadeniz'in güvenliğinin İttifak için öncelikli konu olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın bu bölgede güçlenmesinin müttefik ülkeleri endişe duyduğunu ve bundan dolayı bölgedeki NATO varlığını artırdıklarını söyledi.

Brüksel'de Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya gelen Stoltenberg, ortak basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg, "Karadeniz'in güvenliği, NATO ve Gürcistan için öncelikli konu. Rusya ordusunun bölgede giderek güçlenmesinden endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Karadeniz bölgesindeki varlığımızı pekiştirmeye dönük çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıma kararlarını iptal etme çağrısı

NATO'nun Gürcistan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları dahilinde bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini kaydeden Stoltenberg, Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıma kararlarını iptal etme ve tüm birliklerini çekme çağrısı yaptı.

"Gürcistan'daki son siyasi gelişmeler endişe verici" ifadesini kullanan Genel Sekreter, Gürcistan'ın son yıllarda geliştirmek için çok çalıştığı demokratik standartları korumasını beklediğini de sözlerine ekledi. Stoltenberg, Başbakan Garibaşvili'yi muhalefetle ortak zemin ve çözüm bulmaya çağırdı.

Rusya, savaşın ardından iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerinin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.
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