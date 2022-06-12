NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten yeni 'Türkiye' açıklaması

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya konusundaki NATO vetosu kararı geçerliliği korurken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu konuda yeni bir açıklamada bulunduğu aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Helskinki'de bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Helskinki'de bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

'TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ ANLAŞILABİLİR'





Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO içindeki rolüne dikkat çekerek önemli bir müttefik olduğunu dile getirdi.Sauli Niinistö, Finlandiya'nın terörle mücadele konusunda NATO ülkeleriyle aynı pozisyonda yer aldığını ifade etti.Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın uzun zamandır NATO'nun en yakın ortaklarından biri olduğunu belirterek, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin hem NATO'nun hem de İskandinav ülkelerinin güvenliğini artıracağını söyledi.Stoltenberg'e göre NATO, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının dikkate alındığını ve Türkiye'nin endişelerinin gayet anlaşılabilir bir vaziyette olduğunu ifade etti.Stoltenberg, “NATO, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate alıyor ve Türkiye'nin endişeleri gayet anlaşılabilir. Hiçbir NATO müttefiki, terör saldırılarından Türkiye'den daha fazla zarar görmemiştir. Türkiye, NATO'da önemli bir rol oynuyor” dedi.Stoltenberg ayrıca, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularının ilerleyebilmesi için NATO'nun Türkiye ile hâlâ görüşme halinde olduğunu sözlerine ekledi.