Samanyolu Haber /Dünya / NATO Genel Sekreterinden Erdoğan'a dörtlü zirve önerisi /27 Haziran 2022 16:39

NATO Genel Sekreterinden Erdoğan'a dörtlü zirve önerisi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Türkiye ile yarın Madrid'de dörtlü görüşme yapmayı önerdim" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne ilişkin Brüksel’de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda açıklama yapan Stoltenberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, yarın Madrid'de Finlandiya, İsveç, Türkiye ve NATO arasında dörtlü bir görüşme yapmayı önerdiğini duyurdu.

Stoltenberg, görüşmenin amacının Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularında ilerleme sağlamak olduğunu kaydetti.
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