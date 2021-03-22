Samanyolu Haber /Dünya / NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye açıklaması /22 Mart 2021 20:58

NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye açıklaması

NATO Dışişleri Bakanları'nın Brüksel'de 23-24 Mart tarihinde gerçekleştirilecek toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Avrupa'nın savunması için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

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Toplantı öncesinde bir basın açıklaması yapan Stoltenberg, "Konu caydırıcılık ve savunma, güvenlik söz konusu olduğunda NATO benzersiz bir rol oynamaktadır. Çünkü NATO, Kuzey Amerika ile Avrupa'yı her gün NATO olarak askeri bir ittifakta bir araya getiren tek kurumdur. Konu Avrupalı NATO müttefikleri söz konusu olduğunda NATO onların güvenlikleri ve toplu savunmaları için mihenk taşı olmaya devam ediyor. Bunu sadece ben demiyorum, Avrupa Birliği liderleri diyor, çünkü gerçek bu" dedi.

Stoltenberg, toplantıda Rusya ile ilişkilerin de ele alınacağını ifade ederek, “Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya devletinin attığı tüm adımlardan nihai olarak sorumludur. Muhaliflerin öldürülmesi ve cinayet girişimleri dahil saldırgan bir davranış modeli görüyoruz.

Rusya’nın Afganistan'da NATO askerlerinin öldürülmesi için ödüller vaat etmesi hakkındaki raporlardan çok endişeliyiz. Bütün bunların hepsi kabul edilebilir davranış modeli değil. Biz sağlam ve güçlü durmaya devam edeceğiz" dedi.

NATO ile Rusya arasındaki ilişkinin bir süredir zor olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Bu Rusya'nın ulusal hukuku ihlal eden, Gürcistan ve Ukrayna’ya karşı askeri güç kullanan davranışının bir sonucudur. Aynı zamanda Rusya, NATO müttefiki üye devletlere karşı siber yollarla, iç siyasi süreçlerimize müdahale ve benzeri yollarla saldırgan eylemlerden sorumludur” ifadelerini kullandı.
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