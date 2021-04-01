Samanyolu Haber /Gündem / NATO ile Rusya uçakları arasında havada gerilim /01 Nisan 2021 11:55

NATO ile Rusya uçakları arasında havada gerilim

Hafta başında Rusya’nın stratejik bombardıman uçaklarının uçuşu sırasında NATO uçaklarının 10 kez havalandığı açıklandı.

SHABER3.COM

ABD ve NATO’nun Rusya’yı hedef alan açıklamaları artarken, hafta başında Rus uçakları ile NATO uçakları arasında kapışma yaşandı.

Rusya hava kuvvetlerine ait iki stratejik bombardıman uçağının 8 saatlik planlı uçuşu sırasında NATO’ya ait uçakların “önleme” uçuşu yaptığı açıklandı.

NATO’dan yapılan açıklamada, Kuzey Atlantik, Kuzey Denizi, Baltık ve Karadeniz’de Rus uçuşlarının “olağandışı artışı” üzerine NATO hava sahası yakınlarında NATO uçaklarının 6 saat içinde 10 kez havalanarak önleme uçuşu yaptıkları kaydedildi.

Rus uçaklarının NATO üyesi ülkelerin hava sahasına girmediği kaydedilen açıklamada önlemelerin “güvenli” ve “rutin” bir biçimde yapıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada Rus uçaklarına yönelik NATO’nun “önleme operasyonu”na Kuzey Denizi’nde Norveç, İngiltere ve Belçika, Karadeniz’de Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Baltık Denizi’nde İtalya hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının katıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise 29 Mart’ta yaptığı açıklamada 2 TU-160 stratejik bombardıman uçağının Barent Denizi ve Norveç Denizi’nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rus uçaklarının uçuşlarına Rusya deniz hava kuvvetlerine ait MiG-31 hava aracının eşlik ettiği belirtildi. Uçuşlar sırasında İngiltere’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile Norveç’e ait F-16’nın havalandığı kaydedildi.

Bakanlık Karadeniz ve Baltık Denizi’nde olduğu gibi Arktik, Kuzey Atlantik ve Pasifik bölgelerindeki tarafsız sular üzerinde Rus uçaklarının uzun menzilli planlı uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştirildiğini ve bu uçuşların uluslararası kurallara tam uyumla yapıldığını belirtildi.
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