NATO, Irak'ta askeri eğitimleri askıya aldı

NATO, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ABD hava saldırısında öldürülmesi sonrası Irak eğitim misyonunu askıya aldı.







Kasım Süleymani’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle düzenlenen hava saldırısında öldürülmesinin bölgedeki süreçler üzerindeki etkileri devam ederken, NATO Genel Merkezi’nden bir kaynağın Rus basınına yaptığı açıklamada İttifak, Irak ordusu için personel yetiştirdiği eğitim misyonunun faaliyetlerini askıya aldığı ifade edildi.





Daha önce Reuters haber ajansı, Alman bir subayın mektubuna dayandırdığı haberinde ABD’nin de Irak ordusuna verilen askeri eğitimlerin askıya alındığını duyurmuştu.