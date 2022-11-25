Samanyolu Haber /Gündem / ‘NATO, İsveç veya Finlandiya’ya saldırı olursa tepki verecek’ /25 Kasım 2022 14:40

‘NATO, İsveç veya Finlandiya’ya saldırı olursa tepki verecek’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'a İsveç veya Finlandiya'nın ittifaka üyelik başvurularını en kısa sürede onaylama çağrısı yaptı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç veya Finlandiya’ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO’nun tepki vereceğini bildirdi.

Stoltenberg, 29-30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurularıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken iki ülkenin başvurusu sonrası imzalanan katılım protokollerinin Macaristan ve Türkiye dışında 28 üye ülkenin meclislerinde onaylandığını hatırlattı.

Kalan iki ülkenin de onaylayacağına inandığını belirten Jens Stoltenberg, bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi için çağrıda bulundu. Stoltenberg, bu ay başında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğü konuların arasında bunun da bulunduğunu ifade ederek İsveç ve Finlandiya’nın, haziranda Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiğini söyledi.

Stoltenberg, İsveç’in terörle mücadele yasasını değiştirerek daha sıkı hale getirdiğini, silah ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını, her iki ülkenin terörle mücadelede uzun dönemli iş birliği taahhüdü bulunduğunu bildirdi. İki ülkenin NATO üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini vurgulayan Stoltenberg, ABD ve İngiltere dahil bazı ülkelerin İsveç ve Finlandiya’ya güvenlik garantileri sunduğunu hatırlattı.

Jens Stoltenberg, “İki ülke askeri olsun, sivil olsun tüm NATO faaliyetlerine katılmaktadır. Bu da İsveç veya Finlandiya’ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO’nun tepki vermemesi tasavvur edilemez” diye konuştu.
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