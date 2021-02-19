Samanyolu Haber /Gündem / NATO karargahında bir araya geldiler /19 Şubat 2021 22:12

NATO karargahında bir araya geldiler

Türk ve Yunan heyetlerinin NATO Karargahı’nda bir araya gelerek, 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik bir toplantı yaptığı belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun NATO Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetlerinin NATO Karargahı’nda bir araya geldiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ‘Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı teknik toplantıların 10’uncusu NATO Karargahı’nda icra edildi” ifadeleri kullanıldı.
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