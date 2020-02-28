NATO kınamakla yetindi

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine yapılan olağanüstü toplantı sona erdi.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.





Stoltenberg, "NATO Müttefikleri şu anda Türkiye'ye hava savunmasında ve hava devriyelerinde destek veriyor. Müttefikler bir yandan da 'Daha fazla ne yapabiliriz?' diye bakmaya devam ediyor." dedi.





NATO MÜTTEFİKLERİ TÜRKİYE'YE TAZİYEDE BULUNDU





İdlib'de Rusya destekli Beşar Esed kuvvetlerinin gerçekleştirdiği saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının akabinde Türkiye'nin talebi üzerine NATO olağanüstü toplandı. Toplantının NATO Anlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında toplantı düzenlendi.





Toplantı Türkiye saati ile 13:50 itibarıyla sona erdi.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'ye destek veriyoruz. Ateşkese dönülmeli. Rusya ve Suriye'nin saldırılarını kınıyoruz. Güneydoğu sınırındaki durum takip edilmeye devam edecektir." dedi.





Stoltenberg'in cevapları şöyle:





"NATO müttefikleri başsağlığı dileklerini ilettiler. Rusya'ya ve Suriye rejimine de saldırıları durdurmaları için çağrıda bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler liderliğinde krize barışçıl çözüm bulmak için yapılan çalışmalara destek çağrı yapıyoruz. Rusya ve Suriye'nin uluslararası hukuka uymasını talep ediyoruz."





"NATO müttefikleri şu anda Türkiye'ye hava savunmasında ve hava devriyelerinde destek veriyor. Müttefikler bir yandan da 'Daha fazla ne yapabiliriz?' diye bakmaya devam ediyor."





"NATO siyasi ve pratik anlamda destek veriyor çeşitli önlemlerle. Durumu çok yakından takip ediyoruz. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile de dün görüştük. Bugünkü toplantının sebebi de Türkiye ile olan dayanışmamızı göstermekti. Rusya'nın da Birleşmiş Milletler liderliğindeki çabalara destek vermesini bekliyoruz."





4'ÜNCÜ MADDE NE DİYOR?





NATO'nun 4'üncü maddesi çerçevesinde bir üye ülke ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı tehlike altına girmesi halinde istişareler için diğer üye ülkeleri toplantıya çağırabiliyor.





Türkiye daha önce Şubat 2003'te Irak İşgali'ne gidilen dönemde 4'üncü maddenin işletilmesini talep etmişti. Ancak NATO üyesi ülkeler Türkiye'ye herhangi bir koruma sağlanamayacağını söylemişti. 4'üncü madde aynı zamanda NATO kurucu anlaşmasının 5'inci maddesi için bir ön şart olarak da görülüyor.





5'İNCİ MADDE NE DİYOR?





Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Kanunu'nun 51'inci maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.





Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.