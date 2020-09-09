Samanyolu Haber /Gündem / NATO Konseyi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerini görüşmek üzere toplanıyor /09 Eylül 2020 18:08

NATO Konseyi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerini görüşmek üzere toplanıyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, NATO Konseyi'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini görüşmek üzere bugün büyükelçiler düzeyinde bir toplantı yapacağını belirtti.

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Petsas, "Toplantı bugün yapılacak. Toplantının amacı, Türkiye'nin sadece Yunanistan değil tüm İttifak için tehdit oluşturan provokasyonunun Atina tarafından gündeme getirilmesi" dedi. Atina'nın NATO, AB ve BM dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde siyasi eylemlerde bulunduğunu kaydeden Petsas, "Askeri gemilerin bölgeden çıkması için askeri temsilcilerin teknik görüşmeler yapması farklı bir seviye" diye konuştu.
 
Sputnik’te yer alan habere göre, toplantıda NATO Genel Sekreterliği'nin belgesinin de ele alınacağını anlatan Petsas, "Toplantıdan sonra bu belgeye ilişkin yazılı veya başka şekilde eleştiri olup olmayacağını göreceğiz" diye ekledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen hafta Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıklamıştı.
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