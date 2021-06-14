NATO Liderler Zirvesi kapsamında Erdoğan'ın ikili görüşmeleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'de bir araya geldi. NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen toplantı 52 dakika sürdü.











'NATO MÜTTEFİKLERİNİN ORTAK STRATEJİSİ NETLEŞMELİ'

Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde, Suriye ve Libya'daki sorunların üstesinden gelmek için birlikle çalışmanın önemine vurgu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Erdoğan ile görüşmede, İslam'la ilgili tartışmalara açıklık kazandırıldı" ifadeleri kullanıldı. Macron'un, "NATO müttefiklerinin ortak stratejileri netleştirmesi gerektiğini tekrar belirttim" dediği aktarıldı.









JOHNSON VE MERKEL GÖRÜŞMELERİ

Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. İki liderin basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 25 dakika sürdü.





Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme ise yarım saat sürdü. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.





Erdoğan'ın daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de görüşme yapması öngörülüyor. Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ise saat 18.00'de bir araya gelmesi bekleniyor.