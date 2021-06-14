Samanyolu Haber /Gündem / NATO Liderler Zirvesi kapsamında Erdoğan'ın ikili görüşmeleri başladı /14 Haziran 2021 14:44

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Erdoğan'ın ikili görüşmeleri başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'de bir araya geldi. NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen toplantı 52 dakika sürdü.


'NATO MÜTTEFİKLERİNİN ORTAK STRATEJİSİ NETLEŞMELİ'
Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde, Suriye ve Libya'daki sorunların üstesinden gelmek için birlikle çalışmanın önemine vurgu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Erdoğan ile görüşmede, İslam'la ilgili tartışmalara açıklık kazandırıldı" ifadeleri kullanıldı. Macron'un, "NATO müttefiklerinin ortak stratejileri netleştirmesi gerektiğini tekrar belirttim" dediği aktarıldı.


JOHNSON VE MERKEL GÖRÜŞMELERİ 
Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. İki liderin basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 25 dakika sürdü.

Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme ise yarım saat sürdü. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Erdoğan'ın daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de görüşme yapması öngörülüyor. Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ise saat 18.00'de bir araya gelmesi bekleniyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NATO Liderler Zirvesi kapsamında Erdoğan'ın ikili görüşmeleri... Sonraki Haber >>

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:47:32