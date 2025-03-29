Samanyolu Haber /Dünya / NATO’nun 5. maddesi Ukrayna’ya uygulanabilir /29 Mart 2025 17:03

NATO’nun 5. maddesi Ukrayna’ya uygulanabilir

İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya “caydırıcı güç” göndermesi fikrine karşı çıkarak, Rusya’nın bunu bir provokasyon olarak değerlendirebileceğini ifade etti. Bunun yerine, NATO’nun 5. maddesinin Ukrayna için geçerli kılınabileceğini söyledi.

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Söz konusu madde, herhangi bir NATO üyesine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngörüyor. Ancak Meloni, Ukrayna’nın ittifaka tam üyeliğinin gerekli olmadığını vurguladı ve bu maddenin yalnızca bir kriz durumunda devreye sokulabileceğini belirtti.

Meloni, “Eğer Rusya, Ukrayna NATO üyesi olmadan bile bunu bir tehdit olarak görüyorsa, bu durum barış anlaşmasına güvenemeyeceğimiz anlamına gelir. Eğer Rusya gerçekten Ukrayna’ya yeniden saldırmak istemiyorsa, neden böyle bir önlemi reddetsin?” dedi.

Donald Trump’ın görev süresi sona erdiğinde belirsizlik ortaya çıkıyor

Giorgia Meloni, ABD’de Donald Trump’ın görev süresi sona erdiğinde Ukrayna’daki barışın korunup korunmayacağı konusunda endişelerini dile getirdi. Financial Times’a konuşan Meloni, Trump’ın başkanlığı döneminde Ukrayna ile Rusya arasında imzalanacak bir barış anlaşmasının uygulanacağını ancak Trump görevden ayrıldıktan sonra durumun belirsiz olacağını söyledi.

Meloni, Trump’ın bu konuyu kendi siyasi mirasının bir parçası olarak göreceğini ve barışın kalıcılığı konusunda endişe duyacağını belirtti.

Fransa ve İngiltere’den Askeri Güç Desteği Önerisi

Öte yandan Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya Avrupa “caydırıcı güçleri” gönderilmesi önerisini destekliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 27 Mart’ta yaklaşık 30 ülkenin katıldığı toplantının ardından Ukrayna’da ateşkesin sağlanması için bir plan hazırladıklarını açıkladı.
Macron’a göre, koalisyon ülkeleri üç hafta içinde ateşkesin izlenmesi konusunda öneriler sunacak.

Ayrıca Ukrayna’ya gönderilecek güçler cephe hattında konuşlanmayacak; kara, hava ve deniz unsurlarından oluşacak bu birlikler, uzun vadeli destek sağlayacak ve Rusya’nın olası saldırılarını caydırıcı bir rol üstlenecek. İngiltere de Ukrayna’ya asker gönderme fikrine olumlu yaklaşıyor.

Moskova’dan Sert Tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO ülkelerinin asker göndermesine kesinlikle karşı olduklarını ve bu durumun Rusya ile NATO arasında “doğrudan bir çatışma” riskini artıracağını belirtti. Zaharova, ayrıca Ukrayna’nın NATO üyeliğinin Moskova tarafından kabul edilemez olduğunu yineledi.
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