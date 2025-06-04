Samanyolu Haber /Dünya / NATO’nun Avrupa tedbiri: Hava savunma sistemleri 5 kat artırılacak /04 Haziran 2025 13:20

NATO’nun Avrupa tedbiri: Hava savunma sistemleri 5 kat artırılacak

NATO tarafından hazırlanan bir rapora göre, Avrupa’nın güvenliği için Hava savunma sistemlerinde en az 5 kat daha artırılılması önerildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bloomberg'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, NATO Savunma Bakanları'nın bir sonraki Brüksel toplantısında Avrupalı üye ülkelerin kara tabanlı hava savunma sistemlerini beş kat artırma önerisi masaya gelecek. 

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkanlığındaki toplantıda, Rusya'nın artan askeri tehdidine karşı alınacak önlemler ana gündem maddesi olacak.

Kaynaklar, "beş kat artışın kolektif bir hedef olarak belirleneceğini, ancak ülkelerin bireysel kapasitelerine göre farklılık gösterebileceğini" aktardı. Önerinin somut bir zaman çerçevesi bulunmuyor olsa da, NATO'nun bu adımla Rusya'nın Ukrayna savaşında sergilediği drone ve füze saldırılarına karşı savunmayı güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Haziran Zirvesine Hazırlık

Brüksel'deki bu kritik toplantı, 24-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıkları kapsamında gerçekleşecek. Askeri uzmanlar, özellikle Almanya'nın Sky Shield gibi ortak hava savunma projelerinin bu süreçte hız kazanabileceğini öngörüyor. NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerin hava savunma yatırımlarını önceliklendirmesi beklenirken, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın bu konuda öncü rol oynayacağı tahmin ediliyor.

NATO'nun bu hamlesi, Rusya'nın son dönemde Ukrayna'da kullandığı İran menşeli Shahed droneları ve hipersonik füzeler gibi gelişmiş silah sistemlerine karşı bir yanıt niteliği taşıyor. Savunma analistleri, özellikle Rusya'nın NATO sınırları yakınındaki Kaliningrad bölgesinde konuşlandırdığı Iskander füzelerinin yarattığı tehdide dikkat çekiyor.
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