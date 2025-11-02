NATO’nun Rusya ile savaş senaryosu tanıtıldı

Samanyoluhaber.com - Moskova





NATO Kara Kuvvetleri Komutanı General Donahue, ittifakın Rusya ile olası bir çatışma durumuna hazırlık senaryolarını içeren bu dokümanı, yetkililere Brüksel'de tanıttı.





Konseptin, ittifak içinde Rusya'nın olası bir saldırısına dair artan endişeler nedeniyle geliştirildiği belirtiliyor.





Kapsamı 4.400 sayfaya varan bu belge, "Sıfırıncı Faz" olarak adlandırılan hazırlık aşamasına odaklanıyor. Alman Welt gazetesinin haberine göre, NATO, Rusya kaynaklı olası bir tehdide karşı Doğu kanadının savunulmasına yönelik kapsamlı bir konsept geliştirdi. "Doğu Kanadı Caydırıcılık Hattı Konsepti" olarak adlandırılan ve 4.400 sayfadan oluşan belge, NATO Kara Kuvvetleri Komutanı General Christopher Donahue tarafından 32 üye ülkenin temsilcilerine sunuldu.





Belgenin Ana Hatları





Dokümanda öne çıkan senaryolar ve hazırlık adımları, ”Doğu kanadında olası bir çatışma durumunda izlenecek taktikler”; ”İnsansız hava araçları ve otonom sistemlerin yoğun kullanımı”; “Ağır askeri teçhizatın hızlı konuşlandırılması” ve ”İttifak üyeleri arasında istihbarat paylaşımının güçlendirilmesi” gibi bölümlerden oluşuyor.





General Donahue, Ukrayna'daki savaş sona erdikten sonra NATO topraklarına, özellikle de Baltık ülkelerine yönelik bir tehdit algısının artabileceği öngörüsünde bulundu. Bu değerlendirme, ittifakın söz konusu hazırlık dokümanının temel gerekçelerinden birini oluşturuyor.





NATO'nun Savunma Harcamaları ve Rusya'nın Tepkisi





Eski bir NATO generali, Rusya'nın ittifakla bir çatışmaya hazırlandığını iddia ederek, "şu anda zaten 'Sıfırıncı Faz'da olduğumuzu" öne sürdü.





Estonya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Kaupo Rosin ise, Rusya'nın askeri bölgeleri yeniden düzenlemesinin, NATO'nun Doğu sınırındaki Rus askeri varlığını artıracağı yönünde endişelerini dile getirdi.





NATO ülkeleri, savunma harcamalarını 2035 yılına kadar GSYİH'nin %5'ine çıkarmayı taahhüt etti. İttifakın Genel Sekreteri Mark Rutte, üye ülkeleri Rusya tehdidine karşı "saflıktan kaçınmaya" çağırmıştı. Kremlin sözcüleri, Rusya'nın NATO'ya saldırmayı planladığı yönündeki iddiaları "inanılmaz bir yalan" olarak nitelendirdi. Rusya yetkilileri, bu iddiaların, NATO üyelerini savunma harcamalarını artırmaya motive etmek için kullanıldığını öne sürdü.